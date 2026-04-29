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Ejecutivo de coalición

María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente

Entre los cambios más relevantes destacan la salida de Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín

Juan José García (Vox) será el consejero de Agricultura y Mercedes Morán asume Industria, Energía, Ciencia y Territorio

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

Rocío Entonado Arias

"Seis mujeres y seis hombres al servicio de los extremeños". La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha desvelado este miércoles la composición de su nuevo gobierno, compuesto por 10 consejerías, una más que en la pasada legislatura. Dos de ellas serán vicepresidencias y adscrita al área Presidencia se mantiene también la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, cuya titular, Ara Sánchez, mantendrá el rango de consejera.

Entre los cambios más relevantes destacan la salida de Mercedes Vaquera, Victoria Bazaga y Manuel Martín, que serán sustituidos por Sandra Valencia en la Consejeria de Educación y FP; Laureano León en la cartera de Cultura, Turismo y Deportes, y Francisco Ramírez en Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Dos vicepresidencias

"No partimos de cero, somos lo que hemos aprendido y todo lo que hemos construido durante estos casi tres años. Nos acompañan los resultados y el conocimiento en la gestión. Y atodo lo anterior vamos a sumar nuevas fuerzas, nuevas caras y nuevas medidas", ha destacado Guardiola.

Abel Bautista, con rango de vicepresidente, asumirá la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, con labores de coordinación institucional y emergencias. Como novedad, además del Centro de Urgencias y Emergencias del 112 se integran en esta cartera las competencias del Plan Infoex y todo lo relacionado con la prevención y extinción de incendios forestales, de forma que "Extremadura da un paso decisivo en la integración de todas las emertencias bajo un único departamento".

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Óscar Fernandez, de Vox, dirigirá la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Se trata de una consejería de nueva cración con la que se da cumplimiento al pacto de gobierno. Según Guardiola, entre las competencias de esta cartera están "el análisis y detccion de trabas burocráticas y adminitrativas, la proposición de medidas para simplificar procedimientos y el análisis de la eficiencia de los recursos púlbicos". A todo ello se suma Servicios Sociales, Infancia y Familia, antes adscritos a la Consejería de Salud; las políticas de Juentud y Cooperación Internacional al Desarrollo.

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