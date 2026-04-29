Homologación salarial: primera demanda de los sindicatos docentes a la nueva consejera de Educación

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y PIDE han coincidido este miércoles en reclamar a la nueva consejera de Educación, Sandra Valencia, que afronte cuanto antes los asuntos pendientes de su departamento y convoque de manera urgente la mesa sectorial. La homologación salarial del profesorado aparece como la principal reivindicación, aunque las organizaciones también han situado sobre la mesa la carrera profesional docente, la reducción de la burocracia, la situación de los interinos y el desarrollo de la Ley Educativa de Extremadura.

El nombramiento de Valencia, que sustituye a Mercedes Vaquera al frente de la cartera de Educación, llega después de meses de tensión entre la consejería y los representantes del profesorado, especialmente por la reclamación de la homologación salarial con otras comunidades autónomas. Los sindicatos han pedido ahora que el cambio en el departamento sirva para abrir una nueva etapa de negociación.

La exconsejera de Educación, Mercedes Vaquera. / LA CRÓNICA

Nueva etapa tras meses de bloqueo

La responsable de CSIF, Mercedes Barrado, ha reconocido la disposición al diálogo de la consejera saliente, Mercedes Vaquera, aunque ha señalado que no se han alcanzado grandes acuerdos ni un entendimiento en el asunto de la homologación salarial. A su juicio, lo prioritario ahora es conocer cuál será el nuevo equipo de la consejería, porque los sindicatos llevan "muchos meses bloqueados" y tienen "muchas cuestiones que plantear".

Barrado ha afirmado que en CSIF están "esperanzados" en cierta medida con el nombramiento de Sandra Valencia, al recordar que "es maestra y sabe lo que hay en las aulas", además de conocer las reivindicaciones del colectivo docente.

La organización sindical ha avanzado que trasladará a la nueva consejera sus propuestas y su hoja de ruta, con la expectativa de que se les convoque cuanto antes a la mesa sectorial. Entre los asuntos que CSIF quiere abordar figuran la homologación salarial y la carrera profesional docente, una cuestión en la que, según Barrado, Extremadura "se va muy atrasado".

CSIF también ha insistido en la necesidad de acabar con la discriminación de los interinos, a los que se exige una serie de días cotizados para que se les reconozcan los meses de julio y agosto.

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

Necesidades del profesorado

Desde UGT Enseñanza, Juan Manuel Jiménez ha señalado que la primera valoración del sindicato es que la nueva titular de Educación debe ser "permeable a las necesidades reales del colectivo docente de Extremadura", que, según ha indicado, son numerosas y requieren "una intervención inmediata".

Jiménez ha reconocido que el nombramiento de Sandra Valencia les ha sorprendido "un poco", aunque ha recordado que los sindicatos venían reclamando un cambio de actitud y un mayor espacio de diálogo. También ha apuntado que dentro de la propia consejería hay personas "muy valiosas" que han demostrado su capacidad.

El representante de UGT ha señalado que Valencia "aterriza" ahora en el departamento y ha recordado que el único precedente que tienen de ella son "unas declaraciones muy desafortunadas" en redes sociales sobre la homologación salarial. Por ello, ha confiado en que, al asumir la responsabilidad de coordinar, gestionar e impulsar la educación en Extremadura, exista "un mayor aprecio" hacia el colectivo docente al que ella misma pertenece y se abra la negociación que se reclama desde hace meses.

Sobre la consejera saliente, Mercedes Vaquera, Jiménez ha considerado que "no estuvo a la altura" en el asunto de la homologación salarial para atender "un clamor indiscutible por parte del profesorado", que llegó a sacar a la calle a unas 8.000 personas.

Manifestación en Mérida de los docentes extremeños por la homologación salarial /

PIDE reclama una reunión

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) también ha reclamado que la nueva consejera se reúna ya la próxima semana con los sindicatos para tratar la homologación salarial. La organización ha pedido además abordar otros asuntos como la carrera profesional, la eliminación de la burocracia y el avance en el desarrollo de la Ley Educativa de Extremadura.

Respecto a la salida de Mercedes Vaquera, PIDE ha recordado que siempre defendió que la anterior consejera "tenía que dimitir, porque no había cumplido las expectativas". Sobre Sandra Valencia, el sindicato se ha limitado a señalar que "tiene muchos asuntos importantes que sacar adelante".

CCOO advierte del diálogo social

Por último, CCOO Extremadura ha indicado que no le preocupa tanto el número de consejerías ni las personas que las ocupan, sino las políticas que salgan del nuevo Gobierno. "Nos preocupa el diálogo social en la región, el retroceso en el Estado del Bienestar y el retroceso en los derechos de la ciudadanía extremeña", ha señalado María Berrocal.