La Junta trabaja en el refuerzo de la prevención laboral en Extremadura: "Cada accidente mortal es una tragedia"

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha señalado que los datos de siniestralidad laboral correspondientes a los primeros meses del año son todavía provisionales y deben analizarse con cautela. El departamento autonómico destaca además que Extremadura cerró 2025 con un descenso general de los accidentes laborales, especialmente de los más graves.

La Consejería añade que la siniestralidad laboral puede presentar oscilaciones puntuales, por lo que "únicamente una visión anual y consolidada permite extraer conclusiones rigurosas". Según explica, los datos y análisis se elaboran de forma semestral, de modo que el primer balance de 2026 estará disponible en julio y se publicará, como en ejercicios anteriores, en la web de la Junta de Extremadura.

Descenso en 2025

En el último informe consolidado, correspondiente a 2025, la región cerró el ejercicio con un descenso del 2,36% en accidentes laborales, pese a contar con más personas trabajando y más afiliación a la Seguridad Social. Según la información publicada por el Ejecutivo regional, los accidentes mortales se redujeron un 43%, al pasar de 23 a 13; los muy graves bajaron un 35%; y los graves descendieron un 18%.

La Consejería añade que esta evolución fue "mejor que la media nacional, tanto en accidentes con baja como en mortales". También sostiene que estos datos evidencian que "la prevención funciona" y que las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo "salvan vidas" cuando se aplican de forma continuada y coordinada con empresas, trabajadores y agentes sociales.

IX Plan de Prevención

La Junta ha subrayado que "cada accidente mortal es una tragedia que nos preocupa y ocupa a seguir avanzando en materia de prevención" y, por ello, ha recordado que el Gobierno regional firmó, de forma consensuada con los agentes sociales, el IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

El departamento autonómico enmarca en ese plan las actuaciones de prevención y señala que mantiene varias líneas de trabajo: el refuerzo de la inspección y el control, la formación específica en prevención, el apoyo a pymes y personas autónomas y la colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales.

Datos provisionales

La valoración de la Consejería se produce en una semana marcada por el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y después de que UGT y CCOO hayan alertado por los seis fallecimientos en accidentes laborales registrados en Extremadura en los dos primeros meses del año. UGT ha defendido la importancia de los equipos de protección y de la cultura preventiva. CCOO se concentró este martes en Mérida bajo el lema "Trabajar, sí. Perder la vida, no" y, aunque reconoció que junto con la Junta de Extremadura, se han "ampliado políticas para mejorar la siniestralidad en la región", reclamó que la prevención se aplique de forma efectiva en las empresas.