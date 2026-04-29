Los MIR podrán elegir plaza desde el 4 de mayo con 233 puestos en Extremadura

Los aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) tienen ya fecha para elegir destino. A partir del próximo 4 de mayo, los futuros MIR comenzarán el proceso de adjudicación convocado por el Ministerio de Sanidad, que se prolongará hasta el día 27. En Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud (SES) oferta este año un total de 233 plazas para estos puestos, seis más que en la convocatoria anterior.

La solicitud de adjudicación de plaza, gestionada por el departamento de Mónica García, podrá realizarse tanto de forma telemática como presencial. No obstante, se recomienda formalizar la solicitud por vía electrónica, incluso en aquellos casos en los que el aspirante decida comparecer después en la sede ministerial. La plaza adjudicada tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

Cabe recordar que 1.095 titulados se presentaron el pasado 24 de enero a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Extremadura. Las pruebas se celebraron en dos sedes: una en Badajoz, con 702 admitidos, y otra en Cáceres, con 393 aspirantes. En el conjunto del país, más de 35.000 candidatos optan a las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones sanitarias.

La convocatoria

La convocatoria extremeña cuenta este año con 320 plazas sanitarias, ocho más que el año anterior. El incremento se concentra precisamente en Medicina, donde el SES pasa de 227 a 233 plazas MIR. El resto de la oferta corresponde a Enfermería, con 71 puestos; Psicología, con seis; Farmacia, con tres; Biología, con dos; y Física, con una. En Química no se convocan plazas en especialidades multidisciplinares en Extremadura.

Dentro de las plazas MIR, la mayor oferta vuelve a corresponder a Medicina Familiar y Comunitaria, con 98 puestos, una cifra que se mantiene respecto a ejercicios anteriores. También destacan las 10 plazas de Pediatría y la incorporación de una de las principales novedades de esta convocatoria con las primeras plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias, una especialidad que se estrena este año en España con 82 puestos en el conjunto nacional, dos de ellos en el SES.

El calendario

El calendario de adjudicación de la FSE comenzó el 23 de abril con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, continuó del 24 al 30 de abril con Enfermería y reserva para Medicina el periodo comprendido entre el 4 y el 27 de mayo. Los adjudicatarios deberán tomar posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, salvo en las comunidades donde el día 4 sea festivo, en cuyo caso el plazo será los días 3 y 5.

El periodo formativo comenzará para todos los residentes el 5 de junio. Antes de incorporarse, los adjudicatarios deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente el siguiente día hábil a la adjudicación de la plaza para programar el reconocimiento médico previo, necesario para acreditar que no existe ninguna enfermedad o limitación incompatible con el desarrollo de la especialidad.

Una vez cerrado el proceso ordinario, Sanidad convocará una segunda adjudicación extraordinaria para cubrir las plazas que queden vacantes, ya sea porque no hayan sido adjudicadas inicialmente, por renuncias o por falta de incorporación de los aspirantes seleccionados. Esta convocatoria se realizará en las semanas posteriores a la toma de posesión y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente, que se publicará en la página web del Ministerio.