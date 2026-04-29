Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril

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Con un periodo de ejecución de dos años, debería haber concluido en febrero. «No nos fiamos absolutamente nada, llevan tres años escondiéndose detrás de este informe», critica la plataforma Corredor Oeste

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos ha presentado un recurso especial contra los pliegos del expediente, alegando que las titulaciones exigidas no se ajustan al proyecto

El marido de Mari Carmen denuncia la angustia que la situación provoca en su esposa, quien padece secuelas de dos graves tumores malignos

El Ayuntamiento de Cáceres abre el plazo de cinco días hábiles para solicitar las parcelas de casetas de feria disponibles para 2026 y 2027

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