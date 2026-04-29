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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El Gobierno amplía el plazo para hacer el estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata por la "elevada implicación" del sector
Con un periodo de ejecución de dos años, debería haber concluido en febrero. «No nos fiamos absolutamente nada, llevan tres años escondiéndose detrás de este informe», critica la plataforma Corredor Oeste
La Junta de Extremadura paraliza la licitación del aeródromo de Cáceres tras un recurso de ingenieros aeronáuticos
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos ha presentado un recurso especial contra los pliegos del expediente, alegando que las titulaciones exigidas no se ajustan al proyecto
"Mi mujer lucha contra dos cánceres y ahora la están ahogando con embargos": el calvario de un matrimonio de Valencia de Alcántara por una presunta deuda que niegan haber cobrado
El marido de Mari Carmen denuncia la angustia que la situación provoca en su esposa, quien padece secuelas de dos graves tumores malignos
Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando
El Ayuntamiento de Cáceres abre el plazo de cinco días hábiles para solicitar las parcelas de casetas de feria disponibles para 2026 y 2027
Un banco deberá reintegrar 3.553 euros a tres clientes por una estafa de suplantación de identidad en Plasencia
Un juzgado de Plasencia y la Audiencia de Cáceres imponen al banco la devolución de 3.553 euros a clientes víctimas de una estafa por SMS y llamadas fraudulentas
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)