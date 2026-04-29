Las organizaciones agrarias piden diálogo a Juan José García (Vox) para afrontar los retos del campo extremeño

Las organizaciones agrarias extremeñas reciben entre felicitaciones y exigencias al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Cooperativas Agroalimentarias y Asaja tienden la mano a Juan José García (Vox), a quien demandan la configuración de un equipo técnico capaz de resolver los retos del campo extremeño, entre ellos la respuesta a cuestiones como la rentabilidad, la reforma de la PAC, Mercosur, el relevo generacional o la competitividad del sector.

La designación del responsable de Agricultura siempre figura entre las que mayor expectación genera en Extremadura, por el peso económico, social y territorial del sector primario en la región. En esta ocasión además, el nombramiento llega con un añadido político: la cesión de las competencias agrarias a Vox en virtud del pacto de gobierno sellado por el PP y Vox.

Juan José García, consejero de Agricultura. / Vox

Cooperativismo

La unión de cooperativas ha trasladado a García el "mayor de los éxitos" en el desempeño de sus funciones. La organización ha reclamado un "firme compromiso" con el modelo cooperativo, a su juicio clave para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, además de contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha subrayado que el cooperativismo agroalimentario representa un "pilar esencial" en la economía regional, no solo por su volumen de facturación y por su capacidad de generar empleo, sino también por su "significativa contribución" a la vertebración del territorio, la sostenibilidad y la preservación del entorno.

La organización cooperativa ha mostrado también su deseo de que Juan José García se rodee de un equipo técnico profesional que permita afrontar "con garantías" los desafíos del sector agroalimentario extremeño. En esa línea, ha tendido la mano al nuevo consejero para trabajar de manera conjunta en el impulso de un sector estratégico para Extremadura.

Javier Cintas

Cooperativas ha defendido la importancia de mantener un clima de "diálogo fluido y constructivo, como el que ha predominado en todas las legislaturas", con el objetivo de avanzar en soluciones "eficaces y consensuadas". También ha confiado en que las políticas de la nueva consejería estén alineadas con las "necesidades reales" del campo, entre ellas la rentabilidad, la competitividad, la sostenibilidad y el relevo generacional.

Por su parte, Asaja Extremadura ha felicitado públicamente al nuevo consejero y le ha deseado "el mayor de los éxitos y aciertos en su gestión por el bien de los agricultores y ganaderos extremeños", según ha expresado el presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco.

Precios, PAC y Mercosur

Asaja se ha puesto a disposición del nuevo responsable regional de Agricultura para que, desde el diálogo y las aportaciones de la organización, se puedan alcanzar consensos ante los grandes retos que tiene por delante el mundo agrario. Entre ellos, Ángel García Blanco ha citado la cuestión de los precios, las cláusulas espejo, las amenazas derivadas de los acuerdos de Mercosur y las malas previsiones en materia de reglamentación y presupuestos para la nueva PAC.

El presidente de Asaja Extremadura ha considerado igualmente "muy importante" que Juan José García diseñe "el mejor de los equipos posibles" en una consejería que, ha recordado, tiene un gran volumen de trabajo y competencias. La organización agraria ha situado así el foco no solo en el perfil del nuevo consejero, sino también en la estructura técnica que deberá acompañarle en una etapa especialmente exigente para el campo extremeño.

El gran anhelo de Vox

Gestionar la Consejería de Agricultura ha sido el gran anhelo de Vox en Extremadura, junto a formar parte de la Mesa de la Asamblea (donde ahora ostenta una secretaría). Las negociaciones con el PP ya vivieron un punto de fricción en 2023 en torno a este departamento, una de las áreas más codiciadas por la formación de Santiago Abascal a tenor de su peso estratégico en la región y el propio ideario de Vox, de la que Guardiola tampoco quiso desprenderse.

Juan José García, junto a los diputados de Vox Ángel Pelayo Gordillo y Óscar Fernández, en la Asamblea de Extremadura. / Vox Extremadura

El reparto de competencias se resolvió entonces con la división de la consejería en dos áreas diferenciadas: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Mercedes Morán; y Gestión Forestal y Mundo Rural, que se asignó a Vox con las competencias en caza, pesca y tauromaquia; la gestión forestal y asuntos como la prevención y extinción de incendios y la política de regadíos.

Cuando Abascal dinamitó los gobiernos de coalición en 2024, Guardiola siguió manteniendo este doble esquema, no exento de las críticas de los agricultures por las dificultades que suponía a la hora de realizar trámites administrativos. El consejero díscolo de Vox, Ignacio Higuero, se alineó al PP y siguió al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural tras la ruptura, pero acabó dimitiendo meses después tras saltar a la luz que había falseado su currículum. Desde entonces, su responsable ha sido Francisco Ramírez.

En esta nueva etapa las competencias en torno al campo vuelven a fusionarese en un único departamento que controlará Vox, y del que ahora se excluyen las políticas de prevención y extinción de incendios, que han sido asignadas a la Vicepresidencia de Interior y Emergencias que asumirá Abel Bautista. Mercedes Morán, por su parte, será nombrada consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, y Francisco Ramírez asumirá la cartera de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Pacto Verde, etiquetado y Mercosur

El documento que sustenta el pacto de gobierno promete la ejecución completa del regadío de Tierra de Barros (con recelos de la Unión Europea) la creación de una Dirección General de Regadíos y nuevas inversiones en modernización de infraestructuras hídricas y caminos rurales. A ello suma la revisión de varias leyes con el objetivo de reducir trabas burocráticas y agilizar procedimientos para el sector: la Ley Agraria de Extremadura, la de caza y la de pesca y acuicultura. También las de Protección Ambiental, Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos, en una comunidad donde el 30% del territorio está sometido a las limitaciones de la Red Natura 2000.

PP y Vox incorporan además al acuerdo un discurso muy reconocible de defensa del productor local frente a decisiones adoptadas fuera de la región. El pacto rechaza expresamente el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no garantiza igualdad de condiciones para los agricultores y ganaderos extremeños y plantea blindar al campo frente a medidas vinculadas al Pacto Verde y la Agenda 2030 que ambos partidos consideran lesivas.

El acuerdo incorpora también medidas sobre el etiquetado de los alimentos, con la idea de reforzar la identificación clara de su origen y evitar prácticas que puedan inducir a confusión al consumidor. El objetivo es dar mayor visibilidad a la producción extremeña y española frente a importaciones de terceros países, dentro de una estrategia más amplia de la cadena alimentaria.