El PP defiende la "estabilidad" del nuevo gobierno extremeño: "Las dos vicepresidencias estarán a la misma altura"

El PP ha defendido este miércoles que el nuevo gobierno de María Guardiola dará continuidad a un proyecto "ambicioso, consolidado y avalado por los datos", al tiempo que aportará estabilidad para los próximos cuatro años. El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha felicitado a los nuevos consejeros y a los miembros del gabinete que repiten. "Un Consejo de Gobierno que transmite confianza, seriedad e ilusión a los extremeños", ha afirmado.

Juliá ha enmarcado la nueva estructura del Ejecutivo dentro del proyecto "reconocible" que Guardiola inició en la anterior legislatura, basado en el crecimiento económico, la bajada de impuestos y el fortalecimiento de los servicios públicos. El portavoz ha destacado la paridad del gobierno, con seis hombres y seis mujeres (10 consejerías, más la presidenta y la secretaria general de Igualdad y Conciliación) y la incorporación de perfiles "reconocidos" tanto en el ámbito político como en el profesional.

"Un gobierno único"

El PP ha evitado alimentar cualquier posible fricción interna por la existencia de dos vicepresidencias en el Ejecutivo, una del PP y otra de Vox. Preguntado por si Abel Bautista será quien sustituya a la presidenta en caso de ausencia, Juliá ha remitido a las explicaciones ofrecidas por la propia Guardiola y al decreto de estructura que se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno.

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

"Son dos vicepresidencias a la misma altura", ha señalado el PP, que ha indicado que las competencias quedarán recogidas en ese decreto. En cualquier caso, ha insistido en que se trata de "un gobierno único con dos partidos", pero con un mismo objetivo: "mejorar la vida de los extremeños".

La formación ha sostenido que el nuevo gabinete permitirá consolidar "esa estabilidad" a la que, según ha recordado, se comprometió Guardiola. "Hoy los extremeños ganan estabilidad", ha afirmado Sánchez Juliá, que ha presentado el nuevo Ejecutivo como una garantía para que Extremadura "siga creciendo" y para que el gobierno regional "dé la cara" y "reivindique lo que es justo" para la comunidad.

Críticas al PSOE

El PP también ha respondido a las críticas del PSOE, que ha acusado a Guardiola de configurar un gobierno "más conservador y más agresivo". "Lo que es agresiva es la política que está mostrando el Partido Socialista", ha replicado Juliá.

A juicio del portavoz popular, el PSOE "no ha cambiado absolutamente nada" tras su congreso y continúa instalado en una actitud "destructiva y criticona". "En lugar de alegrarse porque hay un gobierno que aporta perfiles técnicos y políticos que conocen perfectamente Extremadura, sus áreas y a los extremeños, vienen a poner palos en la rueda", ha censurado.

Los populares han considerado que las declaraciones del portavoz socialista "se califican por sí solas" y han defendido que el nuevo Ejecutivo demuestra que Guardiola cuenta con un gobierno "transversal" y dispuesto a "seguir escuchando a todos los extremeños".