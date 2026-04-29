El PSOE extremeño critica un gobierno de Guardiola "más conservador y agresivo" por el peso de Vox

El PSOE de Extremadura ha cargado este miércoles contra la composición del nuevo gobierno de María Guardiola y ha acusado a la presidenta de la Junta de haber conformado un Ejecutivo "más conservador y más agresivo", marcado por el peso de Vox y la salida de los perfiles que, a juicio de los socialistas, representaban el ala más moderada del anterior gabinete. "A veces la espera merece la pena, pero en este caso no ha sido así", ha afirmado el portavoz del PSOE, Manuel José González Andrade.

En declaraciones a los medios, Andrade ha considerado que el nuevo gobierno "no va a generar ilusión en la ciudadanía", tras incorporar a un consejero de Vox "conocido por sus declaraciones machistas" en la Asamblea y una consejera del PP que es "concejala de un alcalde condenado por violencia machista". "Estos van a ser los autores y las autoras de materializar un pacto de gobierno que, como dijo ya nuestro secretario general, nace muerto", ha reiterado.

Una presidenta "secuestrada" por Vox

Los socialistas han interpretado la composición del Ejecutivo como la consecuencia directa de la decisión de Guardiola de adelantar las elecciones con la aspiración de gobernar en solitario: "No fue capaz de dialogar" y ahora se encuentra "con Vox más dentro que nunca", con dos consejerías y una vicepresidencia de peso. "Todos los extremeños y las extremeñas nos encontramos con una presidenta secuestrada y con una presidenta que puso un precio muy barato a su palabra y a su dignidad", ha denunciado Andrade.

Frente a ese escenario, el portavoz socialista anuncia una oposición "firme" y "contundente", que no se limitará al plano parlamentario, pues según ha recordado Andrade el PSOE impulsará la creación de un comité de seguimiento del pacto PP-Vox en Extremadura para analizar todas las medidas que se tomen y estudiar posibles vías de respuesta jurídica.

Europa Press

El nombramiento de Laureano León

El PSOE también ha cuestionado el nombramiento de Laureano León como consejero de Cultura, Turismo y Deportes. Los socialistas han vinculado su entrada en el Ejecutivo con la necesidad de dejar libre un escaño en el Senado para Vox, ya que León ocupa actualmente un asiento en la Cámara Alta por el PP.

"La valoración inicial que podemos hacer es que es el precio que paga el Partido Popular por el senador de Vox", han afirmado. Según los socialistas, León tendrá que abandonar su acta como senador para que pueda acceder a la Cámara Alta un representante de Vox, dentro del equilibrio derivado del acuerdo entre ambas formaciones.

Además, el PSOE ha interpretado las salidas del anterior Ejecutivo como un desplazamiento del Gobierno hacia posiciones más duras. "Los tres perfiles que elimina la presidenta del Gobierno son los tres perfiles más moderados que tenía el Gobierno", han señalado, en referencia a los cambios introducidos por Guardiola en esta nueva etapa.