Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, premio de periodismo del Grupo Social ONCE 2026

Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, es la galardonada en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE del año 2026 por su destacada labor de visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social riguroso, sensible y comprometido. Sus artículos explican con claridad esta discapacidad poco conocida, dando voz a personas sordociegas y a sus familias, y mostrando las dificultades de comunicación, autonomía y acceso a recursos a los que se enfrentan en su vida diaria.

Asimismo, pone en valor la labor de entidades y profesionales especializados, sensibiliza sobre la falta de recursos y contribuye a generar conciencia social y empatía. Su trabajo ayuda a combatir el desconocimiento y a promover la inclusión y la igualidad de oportunidades, en plena sintonía con los valores del Grupo Social ONCE, lo que la hace merecedora del reconocimiento de los premios solidarios.

Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, galardonada en los premios del Grupo Social ONCE. / Ángel García

Entre los artículos publicados por Rocío Muñoz en materia de sordoceguera se encuentra la historia de Cándido, un cacereño de 61 años que nació con sordera profunda y un leve resto visual. En la noticia, denunciaba que la falta de señalización accesible y la escasas sensibilidad ciudadadana dificultan algo tan básico como moverse por su barrio: "Me da mucho miedo pasear por las obras. Los sordociegos también vivimos aquí". Otro de sus reportajes en esta materia que ha merecido el galardón contaba la vida a través del tacto del centenar de personas sordociegas de la región: "Descubren la realidad a través de la piel, guiadas por manos que acompañana, enseñan y abren caminos en un entorno que aún no siempre sabe mirar ni escuchar lo que necesitan".

Rocío Muñoz nació en Cáceres en el año 2000. Es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencia en la Agencia Efe. Ha trabajado en el departamento de márketing de Prensa Ibérica en Madrid y como corresponsal de Efe en Lisboa. En julio de 2025 se incorporó al equipo de El Periódico Extremadura, donde se ha especializado en periodismo regional.

Se trata de la mayor distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. La entrega de los galardones tendrá lugar el 13 de mayo a las 19.30 horas en el auditorio de FEVAL de Don Benito (Paseo de Feval s/n).

Resto de premiados

El resto de galardonados son la Federación de Scouts de Extremadura, Jesús Sánchez Adalid, Huerta Dehesa El Alcornocal (Iberitos) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

El premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad, Oenegé es para La Federación de Scouts de Extremadura por su amplia trayectoria en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la infancia y la juventud en Extremadura. Con décadas de presencia activa en la región, el escultismo se consolida como una herramienta de transformación social que fomenta valores como la autonomía, la participación, la responsabilidad social y la convivencia en la diversidad. A través de un modelo educativo no formal, Scouts de Extremadura garantiza la inclusión de niñas, niños y jóvenes con independencia de su contexto socioeconómico, capacidades u origen, desarrollando medidas específicas de atención a la diversidad y eliminación de barreras.

La Federación promueve entornos accesibles, seguros e inclusivos, impulsa la participación juvenil como derecho fundamental y reconoce a las personas jóvenes como agentes activos de cambio social. Todo ello es posible gracias al compromiso de un amplio equipo de personas voluntarias que encarnan una solidaridad activa y transformadora. Por su impacto social, su compromiso sostenido y su contribución a una sociedad más justa, accesible y solidaria, la Federación de Scouts de Extremadura se alinea plenamente con los valores del Grupo Social ONCE, siendo merecedora de este reconocimiento.

Persona física

El Premio Solidarios a la Persona Física es para Jesús Sánchez Adalid, en reconocimiento a su firme y sostenido compromiso con la accesibilidad cultural y su contribución a una cultura inclusiva. A lo largo de su trayectoria literaria, el autor ha mostrado un interés constante en garantizar que todas sus obras sean accesibles para las personas ciegas y con discapacidad visual, facilitando la adaptación de sus textos a formatos accesibles y colaborando activamente para eliminar barreras en el acceso a la lectura.

Su actitud abierta, solidaria y comprometida refleja una concepción de la cultura como un derecho fundamental, al que todas las personas deben poder acceder en igualdad de condiciones. Esta visión ha contribuido de manera significativa a la promoción de la igualdad de oportunidades, al fomento de la lectura sin barreras y a la plena participación cultural de las personas ciegas. Con este reconocimiento, el Grupo Social ONCE pone en valor la sensibilidad social y el compromiso de Jesús Sánchez Adalid con los valores de inclusión, solidaridad y responsabilidad social, plenamente alineados con la misión y principios que inspiran estos premios.

Empresa

En la categoría de Empresa, el Solidarios es para Huerta Dehesa El Alcornocal (Iberitos). La candidatura de Iberitos a los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE se basa en su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad como elemento clave para la igualdad de oportunidades y la autonomía personal. A través de su política de contratación, la empresa integra a personas con discapacidad en su plantilla en condiciones de normalización y estabilidad, contribuyendo a derribar estereotipos y a poner en valor la diversidad en el entorno laboral.

Esta apuesta por el empleo inclusivo tiene un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de las personas contratadas y refuerza una cultura empresarial responsable, alineada con los valores de solidaridad, inclusión y responsabilidad social que promueve el Grupo Social ONCE.

Administración pública

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio es para el Ayuntamiento de Almendralejo, por El programa “Promoción de la Autonomía – Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada”, implantado en 2021 en Almendralejo y gestionado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento con financiación del SEPAD, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. A través de un enfoque integral y cercano, ofrece acompañamiento en el domicilio y en el exterior, así como servicios sociosanitarios y apoyo del voluntariado local.

El programa complementa otros recursos municipales y favorece la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual en condiciones dignas, reduciendo el impacto de la soledad no deseada y retrasando la institucionalización. Desde su puesta en marcha, ha atendido 203 domicilios, logrando mejorar de forma significativa el bienestar personal y social de las personas mayores participantes.

El jurado

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026 ha estado formado por Venancio Ortiz, Isabel Babiano, Estrella Domeque, Sebastián González, Pedro Calderón, Ana Díaz, Fernando Iglesias y Leticia Ventura.