El tiempo se complica en Extremadura con tormentas y bajada de temperaturas por la presencia de dos danas

Si la tarde de este martes la lluvia obligó a los servicios de emergencia a actuar en Extremadura, este miércoles la situación meteorológica mejora, aunque en algunas zonas de la región se activará la alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvia intensa, tormenta y granizo.

Así, el Centor de Emergencias 112 de Extremadura anuncia que las zonas afectadas por eventos meteorológicos son el norte de Cáceres y las comarcas de Tajo, Alagón, Villuercas y Montánchez. El aviso se activa las 12.00 horas y se prolongas hasta las 22.00 horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en una hora puede alcanzar los 15 litros por metro cuadrado, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, las tormentas van acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo.

Bajada de temperaturas

Junto a la lluvia, se prevé una bajada de las temperaturas. En Badajoz, los termómetros se mueven entre los 11 y los 24 grados, mientras que en Cáceres oscilan entre los 11 y los 20 grados. El viento sopla del sur y suroeste, flojo a moderado, según la Aemet.

Por su parte, Meteored ubica este temporal y la inestabilidad que conlleva por la aproximación de dos danas a España, con chubascos y tormentas generalizadas este miércoles en buena parte del oeste y norte peninsular.

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La recomendación para la tarde es clara: llevar paraguas, evitar zonas inundables, no cruzar cauces con agua y prestar atención a los avisos oficiales antes de desplazarse, especialmente en las comarcas cacereñas bajo alerta.