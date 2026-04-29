UPTA alerta de que el encarecimiento de los alquileres amenaza al pequeño comercio en Extremadura

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha advertido de que la subida de los alquileres comienza a presionar al pequeño comercio en Extremadura y a dificultar la viabilidad de los trabajadores autónomos. La organización ha presentado un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda en la comunidad, en el que concluye que ambos mercados empiezan a mostrar signos de tensión. Según el informe, los incrementos acumulados se sitúan entre el 15% y el 25% en los últimos cinco años, entre 2020 y 2025.

En función de la zona

El estudio sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados en Extremadura entre 3 y 8 euros por metro cuadrado, aunque UPTA advierte de que estos valores no reflejan la realidad de las zonas con mayor actividad económica. En los centros urbanos y en las principales calles comerciales, donde se concentra buena parte del consumo, el coste mensual de un local tipo de 80 metros cuadrados puede superar ya los mil euros en varias ciudades extremeñas.

Badajoz a la cabeza

Por municipios, Badajoz registra los importes más elevados, con alquileres de entre 700 y 1.200 euros al mes para un local de estas características. En Cáceres, los precios se mueven entre 600 y 1.000 euros mensuales; en Mérida, entre 600 y 1.100; en Plasencia, entre 550 y 900; en Don Benito-Villanueva, entre 500 y 850; y en Almendralejo, entre 450 y 800 euros al mes. UPTA subraya que los precios más bajos se localizan en zonas periféricas o con menor actividad comercial, por lo que no representarían el coste real de emprender en áreas con más demanda.

Uno de los principales datos del informe es el peso que el alquiler tiene en la estructura económica de los pequeños negocios. Según UPTA, el alquiler del local comercial supone entre el 30% y el 40% de los costes directos de un pequeño negocio en Extremadura, lo que lo consolida como uno de los principales factores de presión sobre el comercio local. A esta situación se suma, en muchos casos, el pago del alquiler de la vivienda por parte del propio autónomo, generando una doble carga económica.

Mercado residencial

El mercado residencial también mantiene una tendencia al alza en la región, aunque UPTA la califica como moderada pero continua. La media autonómica del alquiler de vivienda se sitúa entre 6,5 y 7,5 euros por metro cuadrado, con un incremento cercano al 5% en el último año y una subida acumulada de entre el 15% y el 25% desde 2020. Por ciudades, Badajoz alcanza los 7,8 euros por metro cuadrado, Cáceres ronda los 7,5, Mérida se mueve entre 7 y 7,5, Plasencia entre 6,5 y 7, Don Benito-Villanueva entre 6 y 6,8, y Almendralejo entre 5,8 y 6,5 euros por metro cuadrado.

UPTA identifica además la especulación urbanística como un factor emergente en esta evolución de los precios. La organización señala la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la fijación de precios desligada del uso real como elementos que podrían intensificarse durante los próximos años en las principales ciudades extremeñas. El informe concluye que los mercados de locales comerciales y vivienda han evolucionado de forma paralela entre 2020 y 2025, especialmente en los núcleos donde se concentra la actividad económica.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido de que “Extremadura empieza a mostrar señales de una tendencia que ya se ha consolidado en otros territorios: el encarecimiento progresivo de los costes está reduciendo los márgenes del pequeño comercio”. Abad ha señalado que, aunque la presión es menor que en otras comunidades, la falta de medidas a tiempo podría reproducir dinámicas capaces de dificultar seriamente la viabilidad del trabajo autónomo en las ciudades. “Aunque la presión es menor que en otras comunidades, si no se actúa a tiempo, se pueden reproducir dinámicas que terminen dificultando seriamente la viabilidad del trabajo autónomo en las ciudades”, ha afirmado el presidente de UPTA.