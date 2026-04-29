Vox sitúa a Juan José García al frente de Agricultura, Ganadería y Medio Natural

Vox ha anunciado el nombramiento de Juan José García como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura. La designación se enmarca en el acuerdo de gobierno suscrito entre Vox y el Partido Popular, que ha permitido la investidura de María Guardiola como presidenta del Ejecutivo regional.

García, natural de Atalaya (Badajoz), es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura (UEx), donde obtuvo la máxima calificación académica. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria.

Perfil académico y político

El nuevo responsable de Agricultura, Ganadería y Medio Natural cuenta con experiencia investigadora y docente, participación en proyectos científicos, publicaciones especializadas y estancias internacionales. Según la formación, ese recorrido le ha permitido adquirir una visión técnica de los retos relacionados con el medio natural y la gestión de los recursos.

Vox ha destacado también su vínculo con el territorio y ha señalado que García se reconoce como aficionado a la caza y "enamorado de la naturaleza extremeña".

En el plano político, Juan José García ha sido diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura tanto en la pasada legislatura como en la actual. Durante el anterior periodo parlamentario ejerció como portavoz en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, y presidió la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural. Actualmente continúa como diputado en la Cámara regional.

Dos representantes de Vox en el Ejecutivo

Con esta designación, quedan confirmados los dos representantes de Vox en el Gobierno extremeño. Óscar Fernández Calle asumirá la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, mientras que Juan José García estará al frente de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El acuerdo de gobernabilidad recoge, además, la designación del senador autonómico a nombre de Ángel Pelayo.

Desde Vox han defendido que el nombramiento responde a su compromiso de situar al frente de las instituciones a perfiles con preparación, experiencia y conocimiento del territorio, especialmente en un área clave para Extremadura como el sector primario y la gestión del medio natural.