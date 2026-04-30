Los agricultores extremeños acamparán ante el Ministerio: «Basta ya del atraco al campo»

El campo extremeño llevará de nuevo su malestar a las puertas del Ministerio de Agricultura. El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado este jueves una acampada reivindicativa e indefinida a partir del próximo 5 de mayo en Madrid para denunciar la «ruina» que atraviesan numerosas explotaciones, así como para exigir respuestas «reales» a una crisis que golpea especialmente a la agricultura de regadío y al cereal de secano.

La protesta se desarrollará bajo el lema 'Contra el atraco del Gobierno al campo' y tendrá como ejes principales dos reivindicaciones que Apag considera prioritarias: la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria. Metidieri ha defendido que ambos conceptos deben situarse en el centro de las políticas agrarias para proteger las producciones europeas, españolas y extremeñas frente a acuerdos comerciales con terceros países. "Basta ya del atraco", ha reiterado.

En este sentido, ha asegurado que la situación del campo es «crítica», con especial incidencia en la agricultura. En el caso del regadío, ha citado cultivos como el maíz, el tomate o el arroz, que, según ha señalado, atraviesan una situación "muy complicada". También ha alertado de la crisis estructural que sufre el cereal de invierno en secano, una producción que considera estratégica y que, a su juicio, no está recibiendo la atención necesaria.

Entre las medidas reclamadas por la organización figuran actuaciones específicas para el cereal, como la quema controlada de rastrojos, dentro de las competencias autonómicas, o ayudas integradas para sostener a las explotaciones. «No se dejan de cerrar explotaciones y es lamentable que una producción tan importante, en la que somos deficitarios en Extremadura, en España y en Europa, no se cuide», ha manifestado.

Acuerdos comerciales

La organización agraria también llevará a Madrid su rechazo a acuerdos comerciales como el de Mercosur, el de Marruecos o el posible acuerdo con Australia, que "perjudican a los productores europeos" al favorecer la entrada de productos de otros países con condiciones diferentes. En este sentido, ha insistido en que el sector no necesita «limosnas», sino respuestas «creíbles» que eviten prolongar la agonía de muchas explotaciones.

La acampada comenzará el 5 de mayo con la salida de vehículos desde distintos puntos de Extremadura. Apag Extremadura Asaja prevé desarrollar distintas acciones ante el Ministerio relacionadas con las producciones más afectadas. La organización asegura que ya cuenta con apoyos de asociaciones agrarias de varias provincias, entre ellas Cáceres, Valladolid, Burgos, Ávila o Tarragona, además de agricultores independientes de Valencia, Aragón o Vitoria.

Metidieri ha hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos y organizaciones agrarias de toda España para que se sumen a una protesta que debe ser «persistente en el tiempo» para tener efecto. «Los problemas que hay en Extremadura son los mismos que hay en cualquier otro punto de España y de Europa», ha afirmado.