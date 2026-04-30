La Fiscal General propone renovar a Francisco Javier Montero como Fiscal Superior de Extremadura y avala dos nuevos nombramientos

La Fiscal General del Estado propondrá al Gobierno de España la renovación de Francisco Javier Montero Juanes como Fiscal Superior de Extremadura con el respaldo unánime del Consejo Fiscal, cargo al que accedió en 2021.

Natural de Cáceres, Francisco Javier Montero es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca desde 1980. Ingresó en el cuerpo de Fiscales de Distrito en 1981 y en la Carrera Fiscal en 1982. En 1998 fue nombrado Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, antes de asumir, más de dos décadas después, la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en la comunidad.

Además de su trayectoria en la Fiscalía, ha desarrollado una amplia actividad docente vinculada al ámbito jurídico extremeño. Ha sido profesor de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, del Máster de acceso a la Abogacía y Procura de la Universidad de Extremadura y del prácticum de alumnos de Derecho de la UEX.

También ha ejercido como profesor tutor de fiscales en prácticas. Es fiscal especialista en derecho de familia, vigilancia penitenciaria, seguridad vial y contencioso-administrativo.

Antonio Mateos, propuesto como Teniente Fiscal

La Fiscalía General del Estado también propondrá a Antonio Mateos Rodríguez-Arias como nuevo Teniente Fiscal de la Fiscalía de la comunidad.

Antonio Mateos es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1985, y doctor en Derecho, apto "cum laude", con una tesis sobre "Derecho penal y protección del medio ambiente", que también recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la UEX.

Ingresó en la Carrera Fiscal en 1987 y es excedente en la Carrera Judicial. Fue Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz entre 1999 y 2015. Además, es fiscal especialista en cooperación internacional, jurisdicción social, medio ambiente y urbanismo, y ha sido delegado contra los delitos de odio y discriminación hasta septiembre de 2025.

Nuevo Fiscal Jefe de Área en Mérida

Por último, con el apoyo unánime del Consejo Fiscal, se propondrá a Juan de Mena Colino como nuevo Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Mérida.

De Mena ingresó en la Carrera Fiscal en 2008 y desde 2017 ejerce como decano de la sección territorial de Villanueva de la Serena de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Su perfil profesional está vinculado a varias áreas de especialización: siniestralidad laboral, medio ambiente y urbanismo, discapacidad y mayores.