Guardiola pide unidad a su gobierno de coalición con Vox: "Extremadura está por encima de las ideologías"

Nadie lo dijo abiertamente, pero la sensación de alivio se palpaba en el ambiente. La toma de posesión de los consejeros de la Junta de Extremadura este jueves marca el fin de seis meses de incertidumbre política en la comunidad. Tras el pacto de gobierno entre PP y Vox, la legislatura finalmente puede comenzar, con la mirada puesta ya en la tramitación de los presupuestos de 2026, el primer gran desafío del nuevo Ejecutivo de coalición.

Será el gobierno "de los hechos frente a las palabras", según ha destacado la presidenta, María Guardiola, en un discurso en el que ha mandatado a su gabinete a centrarse en la acción concreta y dejar de lado los debates vacíos porque Extremadura "está por encima de los partidos y las ideologías". "Este gobierno será el de la valentía frente al conformismo, el del futuro frente al pasado", ha señalado Guardiola tras insistir en que la única prioridad será mejorar la vida de los extremeños.

Fotogalería | Toma de posesión del Consejo de Gobierno de Extremadura / Javier Cintas / Europa Press

Lealtad al Rey y la Constitución

El acto, breve y sencillo con la asistencia de familiares y una representación de diputados autonómicos y autoridades civiles y militares, se ha celebrado en el claustro del 10 consejeros, dos de ellos de Vox. Todos ellos han optado por jurar el cargo, comprometiéndose a cumplir con sus responsabilidades con lealtad al Rey y a la Constitución.

La presidenta les ha agradecido a todos asumir el reto de gobernar, una tarea que no es otra cosa que "hablar a la cara y no esconderse con excusas". "Es saber que detrás de cada expediente, detrás de cada petición, hay una persona, una familia, un municipio, una empresa y un trabajo pendiente", ha destacado.

Guardiola ha expresado además su deseo de contar con un gabinete unido, "con empuje común y bien engrasado", que no pierda el tiempo en provocaciones ni debates importados". Porque a pesar de las diferencias ideológicas, el reto es huir del "insulto y del desprecio" para construir una región "desde la unidad, con sensibilidad y cercanía". Todo, en el inicio de una nueva etapa que ha definido como la de "la ambición, estabilidad y responsabilidad".

Dos vicepresidentes

En total, son 10 los consejeros que componen el nuevo gobierno, con un departamento más que en 2023, y dos de ellos con rango de vicepresidentes, "a la misma altura": Abel Bautista (PP, fue el primero en jurar el cargo) y Óscar Fernández (segundo, pero colocado al inicio del acto junto a María Guardiola). El primero asumirá la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y el segundo la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

Fotogalería | Toma de posesión del Consejo de Gobierno de Extremadura / Javier Cintas / Europa Press

Después ha sido el turno de Elena Manzano (Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social), Mercedes Morán (Industria, Energía, Ciencia y Territorio), Guillermo Santamaría (Economía, Empleo y Transformación Digital), Sara García Espada (Salud y Dependencia), Juan José García (de Vox, Agricultura, Ganadería y Medio Natural), Laureano León (Cultura, Turismo y Deportes), Sandra Valencia (Educación y Formación Profesional) y Francisco José Ramírez (Infraestructuras, Transporte y Vivienda).

Los consejeros de Vox

Los dos consejeros de Vox, Óscar Fernández Calle y Juan José García, asumen sus cargos con "muchísima responsabilidad", con ganas de ponerse a trabajar "ya" para "cambiar Extremadura y diseñar políticas que mejoren la ida de los extremeños". "Nos hemos sentido acogidos desde el primer instante en que hemos puesto el pie en esta casa", ha afirmado Fernández.

Respecto a sus primeras medidas como consejero, ha señalado que habrá pocas sorpresas porque van a cumplir lo que han venido defendiendo en la anterior legislatura, desde la oposición, y también en la campaña electoral. Fernández, que ha evitado entrar en polémicas respecto la existencia de dos vicepresidencias "a la misma altura", según el PP, en el Ejecutivo, ha señalado que "lo que ha sido es lo que tenía que ser".

Por su parte, Juan José García, nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, ha trasladado su "honor tremendo". Trabajará "con muchísima responsabilidad, con muchísimo sentido del deber y con muchísimo sentido de servicio a los ciudadanos", siempre "con respeto a las leyes, a la Constitución y al ciudadano que ha puesto la confianza en nosotros".

Afirma que empezará su gestión "por el principio", escuchando a los "magníficos funcionarios" de este departamento. No obstante, ha recordado que el regadío de Tierra de Barros siempre ha sido prioritario para Vox por ser, a su juicio, un proyecto económico que creará riqueza para la comarca, la región y el país.

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

Las nuevas caras del PP

Las nuevas incorporaciones del PP al Consejo de Gobierno, Sandra Valencia y Laureano León también han mostrado su "ilusión y ganas" por ponerse a trabajar al servicio de los extremeños.

Laureano León, al frente de Cultura, Turismo y Deportes, ha agradecido a Guardiola la oportunidad de "servir a los extremeños" y ha situado su llegada como parte de una "segunda etapa" del Ejecutivo. "Tiene que ser la consolidación de lo mucho y bien que se ha hecho con anterioridad y la de afrontar nuevos retos", ha señalado. Sobre sus primeras decisiones, ha evitado concretar medidas y ha apelado a la prudencia: "Lo primero que tengo que hacer es aterrizar. Tenemos que constituir equipos, ver proyectos y ponerme a estudiar".

En la misma línea, Sandra Valencia, nueva consejera de Educación y Formación Profesional, ha destacado que para ella es "un auténtico lujo" representar a la comunidad educativa como docente. Su primer objetivo, ha dicho, será formar un equipo "pegado al territorio" y "pegado a las aulas", además de continuar el trabajo desarrollado por la anterior consejería. "La educación es el futuro de nuestra región", ha subrayado, antes de expresar sus ganas de empezar a trabajar "desde ahora mismo".