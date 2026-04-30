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Relevo en las filas socialistas

José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: "Es muy importante saber irse bien"

"Es una decisión personal que tenía tomada hace algún tiempo", afirma el consejero de Sanidad durante la pandemia de covid-19

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles. / Asamblea de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida

El hasta ahora presidente del Grupo Parlamentario Socialista José María Vergeles ha presentado la renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura para volver a su consulta como médico. "Es una decisión personal que tenía tomada hace algún tiempo", ha afirmado en declaraciones a los medios en el acto de toma de posesión de los consejeros de la Junta de Extremadura.

Vergeles, consejero de Sanidad durante la pandemia, se ha mostrado "inmensamente agradecido", pues considera que ha sido "un absoluto privilegio" su etapa política. Tras los desastrosos resultados del 21D tuvo "muchas dudas" sobre si tomar posesión de su acta de diputado, pero tras salida de Miguel Ángel Gallardo, la gestora le encomendó la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelve a la consulta

Afirma que le "apetecía volver" a su vida profesional después de 10 años. "Nada se puede cambiar por la satisfacción que da la cara de un paciente cuando le has ayudado", asegura. A su juicio, "es muy importante que la gente se vaya bien de los sitios y que sepa irse de los sitios".

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A las puertas de que el nuevo secretario general del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, remodele el grupo parlamentario, considera que ahora es el momento en el que su figura es "más prescindible", y así se lo ha trasladado al propio Cotrina. No obstante, Vergeles ha querido dejar claro que no se jubila de la política, sino de "estar en la Asamblea". Vergeles, que pudo acceder al escaño tras la renuncia de Gallardo, será sustituido por Julio César Rodríguez González, que también fue diputado en la anterior legislatura.

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