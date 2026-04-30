Montánchez viaja al sabor del siglo XVI gracias a Carlos V y el jamón de Casa Bautista

Montánchez volverá a convertirse el próximo sábado 2 de mayo en escenario de historia, tradición y gastronomía con la celebración del Festival Carlos V y el Jamón de Montánchez. La localidad cacereña recreará la llegada del emperador hace 500 años de camino a su boda a Sevilla con una jornada ambientada en el siglo XVI en la que no faltarán la ruta ecuestre, los pasacalles, el combate de cortadores de jamón, las degustaciones, la ruta de la tapa, los dulces tradicionales y un concierto al atardecer en el castillo. Y hablar de jamón de Montánchez es hacerlo de Casa Bautista, empresa familiar centenaria que ha sabido combinar a la perfección la elaboración tradicional con las más modernas técnicas industriales. Juan Carlos Bautista, nieto del creador de la empresa, explica que en este día Jamones y Paletas Casa Bautista tendrá especial protagonismo.

Jamones Casa Bautista en el establecimiento de la Plaza de España. / El Periódico

Combate de cortadores de jamón

De hecho, Casa Bautista participará en el combate de cortadores de jamón de la mano de su maestro cortador Javier, que desde hace ya un año trabaja para la prestigiosa empresa montanchega con su habilidad con el cuchillo. Entre las particularidades del combate de cortadores de jamón se encuentra que será al estilo antiguo y que el ganador se llevará un premio de 400 euros en metálico. En el estilo antiguo el jamón se coloca en vertical. La limpieza se realiza sujetándolo en la mano. Cada uno de los cortadores llevará un guante de hierro de protección y realizarán una figura ornamental con las lonchas resultantes del corte.

Posteriormente, Casa Bautista ofrecerá raciones de exquisito jamón montanchego cortado ya al estilo actual a 5 euros el plato. Son varios los cortadores que la industria montanchega ha dispuesto que realicen in situ el loncheado de las raciones. Por cierto que los establecimientos de Casa Bautista de Montánchez permanecerán abiertos desde la mañana a la noche.

La historia sale a la calle

Montánchez se prepara para vivir una de esas jornadas en las que la historia sale a la calle y se mezcla con los sabores más reconocibles de la tierra. Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán sumergirse en una ambientación de época, con decoración medieval, rincones tematizados y actividades pensadas para todos los públicos. La programación arrancará a las 9.00 horas en Salvatierra de Santiago con un encuentro ecuestre y degustación de migas, seguido media hora después por la salida de la marcha ecuestre.

Cartel del Festival Carlos V y el Jamón de Montánchez. / EL PERIÓDICO

Llegada del emperador

La llegada del emperador será uno de los momentos centrales de la mañana. Al mediodía está previsto el cortejo al emperador, acompañado por los niños y niñas de Montánchez, desde la parada de autobuses hasta la Plaza de España. Media hora más tarde, en la plaza, se celebrará el homenaje al emperador y la bienvenida de los más pequeños.

La gastronomía tendrá un protagonismo destacado a lo largo de toda la jornada. A las 13.00 horas se celebrará el combate de cortadores de jamón, una actividad que permitirá disfrutar del corte al estilo del siglo XVI. Posteriormente, a las 13.30 horas, tendrá lugar la llegada de la marcha ecuestre y la ruta de la tapa del jamón de Montánchez. A las 14.00 horas comenzará la venta de platos de jamón y se proclamará al ganador del combate de cortadores.

El festival también reservará espacio para los niños, con talleres infantiles de manualidades y juegos en los soportales de la Plaza de España. A ello se sumará la presencia de un trovador, que acercará al público cantares de gesta, poemas épicos y relatos de héroes, reforzando el ambiente histórico de la celebración.

Jornada de tarde

La programación de tarde continuará a las 16.00 horas con el nombramiento de la peña ganadora del concurso de caracterización y el segundo pase del trovador. A las 17.00 horas se celebrará el reparto de dulces en la Plaza de España, mientras que a las 19.00 horas partirá desde El Altozano una ruta turística por Montánchez.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20.00 horas con la subida del emperador al castillo de Montánchez. Media hora después, el castillo acogerá el Concierto del Emperador, a cargo del grupo Orpheo, una propuesta musical pensada para disfrutar del atardecer en uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del municipio.

La jornada concluirá con la entrega del premio 'Más bueno que el jamón de Montánchez', prevista para las 22.00 horas, y la despedida del emperador a las 22.15 horas.