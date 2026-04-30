El Periódico Extremadura celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en sus suscripciones digitales

El Día de la Madre llega este año con una propuesta pensada para quienes disfrutan de estar bien informados. El Periódico Extremadura lanza una oferta especial del 50% de descuento en todas sus suscripciones del quiosco digital, una oportunidad para acceder cada día a la edición impresa del periódico desde la pantalla del móvil, la tableta o el ordenador.

La promoción, disponible hasta el próximo 4 de mayo, permite contratar la suscripción trimestral por 14,50 euros, la semestral por 27,50 euros y la anual por 52,50 euros. Una forma cómoda, flexible y más económica de seguir la actualidad extremeña con el mismo contenido del periódico en papel, pero adaptado a los nuevos hábitos de lectura.

Ventajas de contar con la suscripción de nuestro Quiosco Digital

La suscripción incluye acceso a la versión digital del periódico diario, así como a los contenidos de suplementos, newsletters diarias con las últimas noticias, newsletters de autor, opinión y temáticas, además de sorteos exclusivos, descuentos y ventajas para suscriptores. También permite guardar y comentar noticias, así como disfrutar de acceso a los contenidos web incluidos en la modalidad contratada.

Entre las principales ventajas de la edición impresa digital destaca la posibilidad de leer el periódico desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Además, el lector puede adaptar la experiencia a sus necesidades: cambiar el tamaño y el tipo de letra, escoger entre el formato papel o una lectura interactiva, escuchar las noticias, traducir textos hasta en 22 idiomas, copiar y pegar información, imprimir páginas o zonas concretas y compartir contenidos por enlace, correo electrónico o redes sociales.

Con esta campaña, El Periódico Extremadura propone un regalo útil, actual y con mucho contenido para el Día de la Madre: información diaria, cercanía y todas las noticias de Extremadura siempre a mano.

Cómo conseguirla

La suscripción puede contratarse a través del ESTE ENLACE.

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