El Periódico Extremadura celebra el Día de la Madre con un 50% de descuento en sus suscripciones digitales
La campaña del Día de la Madre de El Periódico Extremadura busca ofrecer un regalo útil y con información diaria de la región extremeña.
El Día de la Madre llega este año con una propuesta pensada para quienes disfrutan de estar bien informados. El Periódico Extremadura lanza una oferta especial del 50% de descuento en todas sus suscripciones del quiosco digital, una oportunidad para acceder cada día a la edición impresa del periódico desde la pantalla del móvil, la tableta o el ordenador.
La promoción, disponible hasta el próximo 4 de mayo, permite contratar la suscripción trimestral por 14,50 euros, la semestral por 27,50 euros y la anual por 52,50 euros. Una forma cómoda, flexible y más económica de seguir la actualidad extremeña con el mismo contenido del periódico en papel, pero adaptado a los nuevos hábitos de lectura.
Ventajas de contar con la suscripción de nuestro Quiosco Digital
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Con esta campaña, El Periódico Extremadura propone un regalo útil, actual y con mucho contenido para el Día de la Madre: información diaria, cercanía y todas las noticias de Extremadura siempre a mano.
Cómo conseguirla
La suscripción puede contratarse a través del ESTE ENLACE.
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