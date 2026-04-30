Los presupuestos de 2026, primer encargo del nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura

Tiempo nuevo en Extremadura. La toma de posesión de los consejeros de la Junta pondrá este jueves punto y final a seis meses de bloqueo inédito en la comunidad. La presidenta, María Guardiola, abrirá una legislatura marcada por el pacto de gobierno con Vox, etapa en la que ha decidido mantener intacto su núcleo de confianza y también sumar algunas caras nuevas con las que imprimir renovación política y administrativa.

El primer encargo para ese nuevo Ejecutivo será el presupuesto autonómico de 2026. Guardiola ha situado las cuentas regionales como la tarea inmediata del gabinete que tomará posesión este jueves, consciente de que su aprobación será la primera prueba de estabilidad de la coalición y el instrumento con el que empezar a materializar las medidas comprometidas para los próximos cuatro años. El objetivo es que las cuentas estén "cuanto antes", en "no más de un par de semanas".

Resultados y gestión

"No partimos de cero, somos lo que hemos aprendido y todo lo que hemos construido durante estos casi tres años. Nos acompañan los resultados y el conocimiento en la gestión. Y a todo lo anterior vamos a sumar nuevas fuerzas, nuevas caras y nuevas medidas", destacó ayer Guardiola la rueda de prensa en la que dio a conocer el nombre de sus 10 consejeros.

El Gobierno extremeño contará con diez consejerías / Rocío Entonado Arias

La presidenta defendió que el nuevo equipo nace con el objetivo de dar estabilidad a la comunidad y convertir en medidas concretas los compromisos asumidos para los próximos cuatro años. Presentó su gabinete como un equipo preparado para una legislatura de impulso que combina continuidad y renovación, con consejeros que repiten en áreas clave y nuevas incorporaciones en departamentos como Educación, Cultura, Infraestructuras y las dos carteras que asumirá Vox.

Los más altos de la historia

Según ha avanzado ya la consejera de Hacienda, Elena Manzano, los presupuestos de 2026 serán los más altos de la historia y se van a elaborar con el cálculo de las entregas a cuenta comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2025. La referencia será el proyecto que el Ejecutivo llegó a presentar en octubre del pasado año, antes de la convocatoria electoral, y que estaba cifrado en 8.657 millones de euros, 559 millones más que en el ejercicio anterior.

Pero las nuevas cuentas no serán una simple recuperación del documento retirado. La previsión de la Junta es que incorporen ya las primeras medidas fiscales pactadas con Vox, especialmente aquellas que tienen plazo de aplicación "desde el primer presupuesto". Entre ellas figura la rebaja progresiva del IRPF en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, con una reducción de 0,25 puntos cada año de legislatura hasta alcanzar una bajada de un punto en 2029. Según los cálculos trasladados por Manzano, esta medida tendrá un impacto de ocho millones de euros.

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Primeras rebajas fiscales

A esa rebaja del IRPF se sumará la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la compra de vivienda habitual. El acuerdo contempla bajar el tipo al 0,5% en las escrituras públicas de adquisición de vivienda, siempre que el inmueble no supere los 200.000 euros y los contribuyentes no rebasen determinados límites de renta: 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta. Hacienda calcula para esta medida un impacto aproximado de 2,5 millones de euros.

También está previsto que las cuentas incluyan la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco (como tíos y sobrinos), además de la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y límites de renta. Son medidas que forman parte del paquete tributario del acuerdo de gobierno y que el Ejecutivo quiere empezar a desplegar ya con el primer presupuesto de la legislatura.

Natalidad, vivienda y tasas

El pacto fiscal también mira a la natalidad y a la vivienda. En el primer caso, PP y Vox han acordado aprobar una deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos: 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo y 1.200 euros por el tercero y siguientes. La deducción se aplicará en el periodo impositivo del nacimiento o adopción y en los dos años siguientes, con plazo previsto desde el primer presupuesto.

En vivienda, el acuerdo incluye una deducción autonómica en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años residentes en Extremadura, además del mantenimiento del sistema de avales ya vigente para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria. También se prevé impulsar deducciones por rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, aunque esta última medida aparece vinculada al presupuesto de 2027.

Junto a estas novedades, las cuentas recogerán medidas tributarias que ya estaban proyectadas en el presupuesto anterior y que suponían un impacto de unos 20 millones de euros, de los que 14 millones correspondían a la bajada de tasas y precios públicos. En ese paquete se incluían también bonificaciones de tasas, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento.

La ecotasa, para 2027

No todas las rebajas fiscales pactadas entrarán en vigor este año. La reducción de la llamada ecotasa que grava la producción energética, una de las medidas vinculadas al futuro de la central nuclear de Almaraz, quedará previsiblemente para 2027. El acuerdo PP-Vox contempla una rebaja del 30% anual hasta su desaparición al final de la legislatura, pero Hacienda ha defendido que el margen del presupuesto de 2026 no permite asumir ya esa caída de ingresos.

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Manzano ha defendido que las rebajas tributarias se compensarán con el crecimiento económico y de la recaudación, como, según la Junta, ha ocurrido en los últimos años. La consejera ha recordado que las medidas fiscales aplicadas en la anterior etapa supusieron dejar de ingresar 125 millones de euros, mientras que la recaudación creció en más de 230 millones.