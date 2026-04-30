Primer Consejo de Gobierno en Extremadura: Vox dirigirá el Instituto de la Juventud y la Agencia de Cooperación.

El nuevo gobierno de coalición de PP y Vox ha celebrado este jueves su primer Consejo de Gobierno con una decisión clave sobre la mesa: la aprobación de la estructura orgánica básica de la Junta de Extremadura. El decreto define el reparto de competencias entre las 10 consejerías y dibuja también el alcance de la nueva administración, que necesitará al menos 60 altos cargos para su funcionamiento.

Entre los cambios más significativos, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox y dirigida por Óscar Fernández Calle, asumirá la tutela de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y el Consejo de la Juventud de Extremadura (CEX). Se trata de uno de los movimientos más relevantes del nuevo reparto, al concentrar en este departamento políticas sociales y de juventud.

Eficacia y eficiencia

El decreto, aprobado inmediatamente después de la toma de posesión de los consejeros, responde, según la Junta, a criterios de "eficacia y eficiencia en los recursos públicos" y de "racionalización del gasto", en una reorganización que afecta a toda la administración autonómica.

Europa Press

La Presidencia mantiene bajo su paraguas la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, con rango de consejería, así como el Instituto de la Mujer de Extremadura. Por su parte, la Vicepresidencia de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, dirigida por Abel Bautista, amplía sus competencias y asume áreas clave como comunicación, acción exterior, incendios forestales y emergencias, además del control sobre la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).

Secretarías

En el ámbito económico, la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social centraliza presupuestos, tributos y fondos europeos, además de la gestión del sector público empresarial no adscrito a otros departamentos. Industria, Energía, Ciencia y Territorio refuerza su peso con competencias en desarrollo rural, energía y planificación territorial, integrando además el ecosistema de centros tecnológicos y de investigación.

El resto de consejerías —Economía, Salud, Cultura, Educación e Infraestructuras— mantienen áreas más clásicas, aunque con una estructura interna también definida en el decreto. Agricultura, en manos de Vox, contará con cuatro direcciones generales centradas en la PAC, los regadíos o el medio natural.

La estructura no solo se apoya en direcciones generales, sino también en una amplia red de secretarías generales (más de 20) que refuerzan el peso político y administrativo de cada consejería. El organigrama es el siguiente:

Presidencia de la Junta

Gabinete de la Presidencia

Secretaría General de Igualdad y Conciliación

Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex)

Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia

Secretaría General

Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo

Instituto de la Juventud de Extremadura

Consejo de la Juventud de Extremadura

Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias

Secretaría General

Secretaría General de Relaciones con la Asamblea

Abogacía General

Dirección General de Comunicación y Relaciones Informativas

Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil

Dirección General de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia

Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior

Dirección General de Administración Local

Delegación de Extremadura en Bruselas

Consejo Económico y Social de Extremadura

Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112

Academia de Seguridad Pública de Extremadura

Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma)

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

Secretaría General

Intervención General

Secretaría General de Presupuestos y Financiación

Dirección General de Tributos

Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos

Dirección General de Función Pública

GPEX

Entes del sector público empresarial no adscritos expresamente a otra consejería

Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio

Secretaría General

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría General de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica

Dirección General de Desarrollo Rural

Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal

Dirección General de Cooperativas y Economía Social

Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX)

CICYTEX

INTROMAC

Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI)

FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

COMPUTAEX

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña

Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital

Secretaría General

Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio

Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio

Secretaría General de Empleo

Dirección General de Trabajo

Secretaría General de Transformación Digital e Inteligencia Artificial

Dirección General de Servicios Digitales Críticos

Dirección General de Simplificación Inteligente

Dirección General de Digitalización Regional

SEXPE

Instituto de Estadística de Extremadura

Jurado de Defensa de la Competencia

FEVAL

Extremadura Avante

Fundación de Relaciones Laborales

Consejería de Salud y Atención a la Dependencia

Secretaría General

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad

Servicio Extremeño de Salud (SES)

SEPAD

Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX)

FUNDESALUD

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural

Secretaría General

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Dirección General de Política Agraria Comunitaria

Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales

Dirección General de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Secretaría General

Secretaría General de Cultura

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

Dirección General de Turismo

Dirección General de Deportes

Centro Extremeño de Formación Deportiva

Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural

Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres

Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura

Fundación Jóvenes y Deporte

Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura

Editora Regional de Extremadura

Biblioteca de Extremadura

Registro Territorial de la Propiedad Intelectual

Filmoteca de Extremadura

Fundación Extremeña de la Cultura

Fundación Orquesta de Extremadura

Fundación Helga de Alvear

Fundación Ortega Muñoz

Consorcio del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida

Consorcio Gran Teatro de Cáceres

Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz

Consorcio Museo Vostell Malpartida

Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística de Mérida

Consorcio Museo Etnográfico González Santana de Olivenza

Consorcio Museo del Vino de Almendralejo

Consejería de Educación y Formación Profesional

Secretaría General

Secretaría General de Educación y Formación Profesional

Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas

Dirección General de Personal Docente

Dirección General de Formación Profesional

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa

Dirección General de Universidad

Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios

Consejo Escolar de Extremadura

Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda