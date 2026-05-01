Así funcionará la comisión para evaluar las solicitudes de eutanasia en Extremadura

Las solicitudes de eutanasia en Extremadura tendrán ya un reglamento interno específico para ordenar el trabajo de la comisión que debe revisarlas antes y después de la prestación. El Ejecutivo extremeño ha autorizado las normas de funcionamiento de este órgano autonómico, encargado de garantizar que la ayuda para morir se aplica conforme a la ley y con las garantías previstas para pacientes, así como para los profesionales sanitarios.

La resolución, firmada el pasado 21 de abril por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), desarrolla la organización y funcionamiento de esta comisión, creada en en el año 2021 junto al Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

En concreto, el reglamento establece que la comisión actuará bajo los principios de legalidad, autonomía e independencia funcional, confidencialidad, imparcialidad, celeridad administrativa y representación equilibrada entre hombres y mujeres. Su sede estará en dependencias de la Consejería de Salud, en Mérida, aunque también podrá celebrar sesiones presenciales en cualquier punto de la comunidad.

Funciones

Entre sus funciones figura la verificación previa de las solicitudes de ayuda para morir. Para ello, la presidencia designará a dos miembros verificadores, preferiblemente de forma rotatoria. Si no hay acuerdo entre ambos, será el pleno de la comisión el que adopte la decisión definitiva. También deberá verificar, a posteriori, que la prestación se ha realizado de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley.

El decreto de creación de este órgano ya establecía que la comisión debe resolver en un plazo máximo de 20 días naturales las reclamaciones de las personas a las que el médico responsable haya denegado la prestación. En caso de resolución favorable, la dirección del centro tendrá un plazo máximo de siete días naturales para facilitar la ayuda solicitada a través de otro médico o de un equipo externo.

Integrantes

La Comisión de Garantía y Evaluación está integrada por 15 miembros nombrados por la consejería competente en sanidad por un periodo de cuatro años, prorrogable una sola vez. Diez de ellos deben ser profesionales sanitarios; al menos siete, médicos o enfermeros. También forman parte del órgano una persona del ámbito del trabajo social, tres profesionales jurídicos y la persona titular del órgano con funciones en cuidados y humanización.

La medida llega en un contexto de baja incidencia de la eutanasia en la comunidad. En 2024, ocho extremeños solicitaron la ayuda para morir: cuatro obtuvieron la prestación, dos solicitudes fueron rechazadas y otros dos solicitantes fallecieron durante la tramitación. Desde la entrada en vigor de la ley estatal, Extremadura ha registrado 22 peticiones.

El reglamento también refuerza el deber de confidencialidad de los miembros de la comisión, que deberán guardar secreto sobre las deliberaciones y los datos personales de pacientes, familiares, allegados y profesionales sanitarios. Esta obligación se mantendrá incluso después de que cesen en sus funciones. Además, las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia no podrán formar parte de la comisión.