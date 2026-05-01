Salud pública
Extremadura programa el calendario de donaciones de mayo para garantizar sangre en los hospitales
Las extracciones se realizarán en hospitales, en el Banco de Sangre de Mérida y en unidades móviles que recorrerán distintos municipios de la región
El Banco de Sangre de Extremadura ha organizado para el mes de mayo su calendario de donaciones con el objetivo de mantener unas reservas adecuadas para la asistencia sanitaria en la comunidad. Entre los puntos habilitados figuran los hospitales de la región y la sede del banco de sangre, ubicada en Mérida, donde se podrá acudir sin cita previa de lunes a viernes en horario de mañana.
A estos espacios se suman las unidades móviles que cada mes recorren diferentes localidades extremeñas para acercar la donación a vecinos de municipios que no cuentan con punto fijo. El objetivo es facilitar la participación y reforzar el abastecimiento de sangre en toda la red sanitaria regional.
Quién puede donar
Puede donar sangre cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años y pese al menos 50 kilos. Antes de cada extracción, los profesionales sanitarios realizan una valoración para comprobar que la donación puede hacerse con seguridad tanto para el donante como para el receptor.
Existen, no obstante, situaciones que contraindican la donación. Es el caso de personas con anemia, mujeres embarazadas o madres lactantes, ya que el proceso podría suponer un perjuicio para su salud.
Tampoco pueden donar quienes tengan antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o estén tomando determinados fármacos, entre otros supuestos que debe valorar el personal sanitario.
Una red para abastecer a la sanidad extremeña
El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de la sangre humana que después se distribuye a hospitales y centros sanitarios de la comunidad autónoma.
Su actividad resulta clave para sostener las reservas del sistema sanitario extremeño y garantizar que los centros dispongan de componentes sanguíneos cuando sean necesarios. Por eso, la programación mensual de colectas busca mantener una disponibilidad estable y evitar descensos en periodos de mayor demanda o menor participación.
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno