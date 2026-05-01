Extremadura registra 7 nuevos casos de posible maltrato a mayores en el primer trimestre

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores ha superado los 200 casos nuevos atendidos durante el primer trimestre de 2026 en España. De ellos, 7 se han localizado en Extremadura, según los datos difundidos por Confemac, la entidad que gestiona este servicio de ámbito estatal.

El tipo de maltrato más frecuente continúa siendo el maltrato psicológico, que representa el 30,9% del total de casos detectados. Le siguen las situaciones de negligencia, con un 16,4%, y el maltrato económico, que alcanza el 15,1%.

El informe también recoge vulneraciones relacionadas con la libertad y los derechos, que suponen el 13,2%, además de casos de abandono, con un 10,5%. El maltrato físico aparece en sexto lugar, con un 7,9%, mientras que el institucional representa el 3,6%. En menor proporción se han detectado casos de maltrato social, con un 1,3%, y de automaltrato, con un 1%.

El entorno familiar

El ámbito en el que se producen más situaciones detectadas sigue siendo el familiar. Confemac cifra en 117 los casos registrados en ese entorno, lo que representa el 57,7% del total. Este dato sitúa el problema en un espacio especialmente sensible, porque afecta a relaciones de confianza, convivencia o dependencia cotidiana.

Las residencias aparecen como el segundo ámbito con más casos, con 42 situaciones, el 20,7% del total. Según Confemac, este dato pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de supervisión y calidad en estos centros.

El ámbito social suma 13 casos, un 6,4%. Además, en 28 situaciones, el 13,7% del total, no se confirmó la existencia de maltrato tras la atención recibida.

Mayores dependientes en una residencia. / EL PERIÓDICO

Andalucía y Madrid encabezan los avisos

Por comunidades, Andalucía y la Comunidad de Madrid son los territorios con más casos atendidos durante el primer trimestre, con 47 cada una. Entre ambas concentran cerca del 46% del total nacional.

En un segundo nivel se sitúa Cataluña, con 23 casos, el 11,3%. Después aparecen la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, con 13 casos cada una, lo que equivale al 6,4% respectivamente.

Extremadura se encuentra en una posición intermedia, con 7 casos nuevos, los mismos que el País Vasco. Esa cifra supone el 3,4% del total registrado por el teléfono. Castilla-La Mancha contabiliza 9 casos, el 4,4%.

En el tramo inferior figuran Aragón, Baleares y Murcia, con 5 casos cada una; Canarias, con 3; Asturias y La Rioja, con 2; y Cantabria y Melilla, con 1 caso respectivamente.

Hijos, víctimas y vecinos dan la voz de alarma

Los hijos son quienes más veces comunican posibles situaciones de abuso o maltrato. Según Confemac, han dado la voz de alarma en 70 casos, el 34,6% del total. A continuación aparecen las propias víctimas, que han contactado directamente con el servicio en 42 ocasiones, el 20,6%.

También han informado profesionales, con 16 casos, lo que supone el 7,9%, y vecinos, que han alertado de posibles situaciones en 17 ocasiones, el 8,4%. En menor medida aparecen nietos y amigos, con 10 casos cada uno, y sobrinos, con 9 comunicaciones.

El servicio también ha registrado un 5,9% de situaciones en las que finalmente no se apreció maltrato. El 8% restante corresponde a otros informantes.

Un servicio gratuito y confidencial

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores es un servicio gratuito, confidencial y de ámbito estatal. Está dirigido tanto a personas mayores como a familiares, profesionales o cualquier ciudadano que quiera consultar o alertar sobre posibles situaciones de abuso, negligencia o maltrato.

El teléfono está operativo de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas. Los fines de semana y festivos atiende de 9.00 a 14.00 horas.