Extremadura sigue sin ofrecer lengua de signos como optativa pese a que la ley lo permite desde 2007

La lengua de signos española está reconocida legalmente en España desde hace casi dos décadas, pero su presencia como materia optativa sigue sin aterrizar en los centros educativos de Extremadura. Esa es la denuncia que lanza el movimiento Signos que cambian el mundo, impulsado por el activista sordo Marcos Lechet, que reclama que la LSE pueda estudiarse en colegios e institutos como una asignatura más.

La campaña sostiene que el problema no está ya en la ausencia de marco legal, sino en la falta de aplicación efectiva. La Ley 27/2007 reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Además, según recuerda el movimiento, el desarrollo curricular permite incorporarla a la oferta educativa como materia optativa.

"España no necesita una nueva ley. Necesita cumplir la que ya tiene desde hace dos décadas y permitir estudiar la lengua de signos en los colegios", ha señalado Marcos Lechet.

Marcos Lechet. / El Periódico

La reivindicación de Marcos Lechet

Lechet perdió la audición a los cinco años y recuperó parte de ella a los 23 gracias a implantes cocleares. Desde entonces ha promovido distintas iniciativas vinculadas a la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, desde campañas para abaratar y garantizar el acceso a esos implantes hasta la homologación de mascarillas transparentes durante la pandemia, una medida pensada para facilitar la lectura labial.

Ahora sitúa el foco en la escuela. El movimiento que impulsa pide que la lengua de signos española sea una optativa disponible en todas las etapas educativas y en todos los centros, también en Extremadura. Su argumento es que una herramienta básica de comunicación no puede depender del lugar donde viva cada alumno.

"El acceso a la lengua de signos no puede depender del código postal. Tiene que estar garantizado en todo el sistema educativo", ha afirmado Lechet.

Una barrera cotidiana para más de un millón de personas

La campaña recuerda que en España hay más de 1,2 millones de personas sordas o con discapacidad auditiva. La falta de conocimiento generalizado de la LSE, según el movimiento, sigue actuando como una barrera en espacios cotidianos como la educación, la sanidad, la administración o la vida social.

En Extremadura, esa brecha tiene una lectura especialmente territorial. En una comunidad con población dispersa y muchos municipios pequeños, la disponibilidad de recursos inclusivos en el sistema público resulta clave para evitar que la accesibilidad dependa de la iniciativa familiar, de asociaciones concretas o de cursos externos.

La reivindicación no plantea sustituir otros apoyos, sino sumar una opción educativa que permita a cualquier alumno acercarse a la comunicación con personas sordas. El movimiento defiende que aprender LSE en la escuela ayudaría a normalizar la convivencia con la comunidad sorda y a reducir la distancia que aún separa a muchas personas con discapacidad auditiva de su entorno.

Nora, la niña que aprendió para hablar con sus abuelos

Entre las voces que apoyan la campaña está Nora, una niña de 10 años que aprendió lengua de signos para poder comunicarse con sus abuelos sordos. Su historia ha dado visibilidad a una demanda que, según la campaña, no afecta solo a las personas sordas, sino también a sus familias, compañeros de clase, profesores y vecinos.

Nora. / El Periódico

Nora se hizo conocida tras participar en "Got Talent", donde cantó en lengua de signos para su abuela. También ha utilizado las redes sociales para acercar la LSE a miles de personas. Lo que en su caso nació como una necesidad familiar se ha convertido en una forma de mostrar que la lengua de signos puede aprenderse desde edades tempranas y abrir canales de comunicación que hoy siguen cerrados.

"Quiero que todos los niños aprendan lengua de signos para poder comunicarse con las personas sordas", explica Nora en el vídeo que acompaña la campaña.

El ejemplo de otros países

El movimiento también mira a otros países europeos y anglosajones donde la lengua de signos tiene mayor presencia institucional y educativa. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la lengua de signos es oficial desde 2006. Suecia está considerada una referencia por el reconocimiento temprano de la lengua de signos y por su apuesta por modelos educativos bilingües para alumnado sordo. Finlandia también la protege en su marco constitucional.

En España, según la campaña, el debate ya no debería centrarse en si la lengua de signos puede enseñarse en los colegios e institutos, sino en por qué no se ha implantado de forma generalizada. Castilla-La Mancha aparece como el ejemplo más avanzado citado por el movimiento, aunque con una incorporación limitada a Bachillerato.

Recogida de firmas

Signos que cambian el mundo ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que la LSE se implante como asignatura optativa. La petición se dirige también a territorios como Extremadura, donde esta posibilidad no está disponible de forma general en los centros educativos.

La campaña cuenta con el apoyo de centenares de personas sordas y asociaciones vinculadas a la discapacidad auditiva. Su objetivo es que la enseñanza de la lengua de signos deje de depender de circunstancias familiares o de iniciativas particulares y pase a formar parte de una oferta educativa inclusiva, estable y accesible para cualquier alumno.