Extremadura, la única comunidad con relevo generacional en la industria manufacturera

La industria manufacturera española envejece y no encuentra relevo suficiente, pero Extremadura aparece como la excepción. Según el informe FP y el relevo generacional en la industria española, elaborado por la Fundación CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, la comunidad mantiene en 2025 un ligero superávit de relevo generacional en este sector.

Según el estudio, prácticamente todas las comunidades autónomas presentan déficit de relevo en la industria manufacturera en 2025. Extremadura es la única que mantiene un ligero superávit, es decir, cuenta con más jóvenes potencialmente disponibles para cubrir la salida de trabajadores próximos a la jubilación.

El dato no significa que el problema esté resuelto ni que sobre empleo industrial en la región. Lo que indica es que, en comparación con el resto de España, Extremadura parte de una posición menos tensionada para afrontar el relevo en un sector que necesitará mano de obra cualificada durante la próxima década.

Qué está pasando en el resto de España

El contraste con el conjunto nacional es notable. La industria manufacturera española presenta un déficit de 141.302 personas. La ratio de relevo se sitúa en 71, por debajo del nivel de equilibrio, fijado en 100.

Ese indicador mide si hay suficientes jóvenes para sustituir a los trabajadores de más edad. Cuando está por debajo de 100, como ocurre en España, significa que no hay relevo suficiente. El problema se agrava porque la industria concentra cada vez más trabajadores de entre 55 y 64 años, una franja cercana a la jubilación.

El informe advierte de que, si la FP no canaliza más jóvenes hacia la manufactura, puede verse afectada la capacidad productiva de las empresas y la transmisión del conocimiento de oficio. Es decir, no solo faltarían trabajadores: también se perdería experiencia acumulada en talleres, plantas, líneas de producción y empresas auxiliares.

Una oportunidad para la FP extremeña

Para Extremadura, la lectura es doble. Por un lado, la región aparece mejor situada que otras comunidades para cubrir el relevo. Por otro, necesita transformar esa ventaja en empleo real, estable y conectado con las necesidades de las empresas.

La industria manufacturera necesita perfiles muy concretos: operadores, montadores, técnicos de mantenimiento, artesanos industriales y trabajadores capaces de adaptarse a procesos cada vez más tecnológicos. Ahí la FP extremeña puede desempeñar un papel decisivo si orienta su oferta hacia los ciclos con mayor demanda empresarial.

El estudio insiste en reforzar la conexión entre centros formativos y empresas. También plantea invertir en equipamiento, modernización tecnológica y formación continua para que los trabajadores puedan actualizar sus competencias a medida que cambia la industria.

La FP crece, pero se concentra demasiado

Uno de los grandes desequilibrios está en la elección de estudios. Aunque la FP industrial gana alumnado, la mayoría se concentra en solo tres familias profesionales. En el curso 2022-2023, Electricidad y Electrónica reunió el 29,5% de los titulados; Transporte y Mantenimiento de Vehículos, el 23,3%; y Fabricación Mecánica, el 13%.

En conjunto, estas tres ramas agrupan cerca del 66% de los titulados. Eso deja con menor presencia a otros ciclos industriales que también serán necesarios para sostener la actividad manufacturera. La advertencia del informe es clara: no basta con que crezca la FP. Hace falta que ese crecimiento se reparta mejor y llegue a especialidades con menor atractivo para el alumnado, pero con demanda real en las empresas.

El cuello de botella del grado medio

El problema es especialmente visible en la Formación Profesional de grado medio. Según el estudio, este nivel presenta un déficit de 11.167 personas para cubrir el relevo generacional. En FP superior, la necesidad se sitúa en torno a 6.463 trabajadores.

La diferencia importa porque muchos oficios industriales dependen precisamente de perfiles de grado medio. Son trabajadores que se incorporan a tareas de producción, mantenimiento, montaje o apoyo técnico, esenciales para el funcionamiento diario de la industria.

Mujeres, la gran reserva de talento

La industria sigue siendo un espacio muy masculinizado. Solo el 12,6% del alumnado en estas titulaciones son mujeres, según recoge el informe. Esa baja presencia limita la base de talento disponible y reduce las posibilidades de relevo.

El estudio señala que comunidades como Aragón y País Vasco presentan cifras positivas en el relevo femenino dentro de la industria. Esa evolución muestra una vía para corregir parte del déficit: atraer a más mujeres hacia ciclos industriales y romper la idea de que estos estudios están asociados casi exclusivamente a hombres.

Para Extremadura, que ya parte de un ligero superávit general, incorporar más mujeres a la FP industrial podría reforzar todavía más su posición y ampliar las oportunidades laborales en sectores técnicos.

La cuestión no es menor. El informe calcula que la industria generará un millón y medio de oportunidades de empleo hasta 2035. Además, la industria manufacturera reforzará su peso y alcanzará el 13,1% del total de oportunidades previstas.