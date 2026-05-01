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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Cruz de los Caídos en Cáceres.

Cruz de los Caídos en Cáceres. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cáceres se adentra en el pulso judicial por la Cruz de los Caídos

El consistorio cacereño avanza en el recurso sobre la Cruz de los Caídos e insiste en la vía judicial si el primer intento no prospera

Así funcionará la comisión para evaluar las solicitudes de eutanasia en Extremadura

La Junta autoriza el reglamento interno que revisará las peticiones de ayuda para morir antes y después de la prestación

La única calle de Cáceres con escaleras mecánicas

Justo en el primer tramo de las escaleras de Alzapiernas lleva abierto desde 1974 el bar Esencia Extremeña, concebido como una cadena cien por cien de la tierra puesto que además de la tapería cuenta con una tienda de venta de embutidos

Cáceres acelera las cuentas de 2026 con el respaldo de Vox

El Gobierno local prevé aprobar las cuentas municipales de 2026 en mayo con el apoyo de Vox, tras meses de trabajo técnico y negociación política

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El festival busca recuperar el pulso con una propuesta sonora que combina rock, metal, mestizaje y urbano en sus tres jornadas

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  1. María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
  4. El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
  5. El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
  6. Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
  7. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  8. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

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