Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El consistorio cacereño avanza en el recurso sobre la Cruz de los Caídos e insiste en la vía judicial si el primer intento no prospera

La Junta autoriza el reglamento interno que revisará las peticiones de ayuda para morir antes y después de la prestación

Justo en el primer tramo de las escaleras de Alzapiernas lleva abierto desde 1974 el bar Esencia Extremeña, concebido como una cadena cien por cien de la tierra puesto que además de la tapería cuenta con una tienda de venta de embutidos

El Gobierno local prevé aprobar las cuentas municipales de 2026 en mayo con el apoyo de Vox, tras meses de trabajo técnico y negociación política

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El festival busca recuperar el pulso con una propuesta sonora que combina rock, metal, mestizaje y urbano en sus tres jornadas