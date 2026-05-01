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Previsión meteorológica

El tiempo da una tregua a Extremadura en pleno puente de mayo

La región disfruta de un fin de semana tranquilo con sol y temperaturas agradables, ideal para los desplazamientos y planes del puente

La flor del Gamón o Gamonito que deja verse en zonas de ladera soleadas en la zona de Hervás.

La flor del Gamón o Gamonito que deja verse en zonas de ladera soleadas en la zona de Hervás. / Javier Lumeras

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura arranca este viernes, 1 de mayo de 2026, con una jornada más tranquila después de varios días marcados por las lluvias y las tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas, y temperaturas en ligero ascenso, especialmente en las máximas. En Badajoz, los termómetros se mueven entre los 10 y los 28 grados, mientras que en Cáceres oscila entre los 10 y los 25 grados.

El viento sopla flojo en general, en una jornada propicia para los desplazamientos y para disfrutar de los primeros planes del puente. Según la Aemet, Extremadura no figura este viernes entre las zonas con alertas activas por lluvia o tormenta, que se concentran en otros puntos del país.

Un respiro antes de un fin de semana más variable

El viernes es, por tanto, el día más amable del puente en Extremadura. Por su parte, Meteored sitúa a la comunidad autónoma dentro de un escenario de tiempo más estable que el previsto en el norte y el este peninsular, aunque el puente de mayo llega marcado en España por la inestabilidad, con chubascos y tormentas en varias comunidades.

Para el fin de semana, la clave se centra en la evolución de la nubosidad y en el comportamiento de las temperaturas. No se espera un calor de verano, pero sí un ambiente suave durante las horas centrales del día, especialmente en las zonas bajas de la provincia de Badajoz. Las noches, en cambio, siguen frescas, por lo que conviene llevar algo de abrigo si se participa en actividades al aire libre o conciertos nocturnos.

Cómo afecta a los eventos del puente

El tiempo acompaña, al menos este viernes, a una agenda intensa en Extremadura. Cáceres acoge Extremúsika del 30 de abril al 2 de mayo en el Recinto Hípico, con más de 60 artistas y el puente de mayo como nuevo marco del festival.

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La subida de las máximas favorece la asistencia durante el día, aunque las temperaturas caen la noche.

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