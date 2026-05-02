Más de 1.800 familias esperan el cheque guardería de 200 € de la Junta de Extremadura

Más de 1.800 familias extremeñas esperan desde hace varios meses las ayudas del cheque guardería de 200 euros, cuya tramitación se ha retrasado debido al elevado número de solicitudes recibidas. Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, hay más de 2.000 expedientes en curso, de los que hasta la fecha se han resuelto de forma favorable 250. La previsión es que en las próximas semanas esta cifra llegue a los 1.500, tras haber ampliado hasta el 31 de mayo el plazo inicial fijado en la convocatoria.

«El retraso en la resolución de expedientes se está debiendo al alto número de solicitudes, lo que pone de manifiesto la gran acogida de estas ayudas a la conciliación, tan necesarias para muchas familias», indican fuentes de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación.

Se trata de una ayuda de hasta 200 euros mensuales que pueden solicitar, sin límite de renta, todos los padres que tengan hijos de entre 1 y 3 años matriculados en centros de educación infantil y guarderías privadas. El presupuesto para este año, que por primera vez cubre la etapa de 1 a 2 años, es de 5,2 millones. La cuantía de las ayudas se corresponderá con el importe mensual de la cuota que abonen las familias, incluyendo el comedor, con un límite de 200 euros al mes por cada menor.

Convocatoria con retraso

La convocatoria, que también salió con retraso, está actualmente fuera de plazo para nuevas solicitudes. El plazo inicial estuvo abierto del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2025, para cubrir los servicios prestados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

La fecha límite para resolver la concesión de la subvención era el 31 de enero (la convocatoria establecía un plazo máximo de 3 meses a contar desde la presentación de la solicitud) pero el pasado 6 de marzo se publicó una resolución que ampliaba hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo de justificación parcial, precisamente porque había un «elevado número de solicitudes presentadas» en fase de tramitación.

De forma paralela, se abrió un nuevo plazo de solicitud extraordinario para los bebés que se hubieran matriculado en los centros infantiles con posterioridad al 31 de diciembre de 2025.

Según los datos disponibles, se han recibido más de 2.000 solicitudes, lo que ha tensionado la capacidad administrativa y ralentizado la resolución de los expedientes. En concreto, en el primer plazo se registraron 1.964 solicitudes, mientras que en el segundo (cerrado el pasado 31 de marzo) se sumaron otras 123 peticiones.

250 expedientes resueltos

Se ha publicado una primera remesa de beneficiarios, con 250 expedientes aprobados y cerca de medio millón de euros concedidos. Desde la Administración se ha señalado que el objetivo inmediato es alcanzar los 1.500 expedientes resueltos en los próximos días, mientras que el resto se irán tramitando progresivamente «con la mayor celeridad posible».

El retraso acumulado se explica, según la Secretaría General de Igualdad, el alto número de solicitudes recibidas, que ha superado las previsiones iniciales. Esta elevada participación, sostienen, refleja la «gran acogida» de estas ayudas y pone de manifiesto su importancia para las familias.

200 euros mensuales

La cuantía de las ayudas se corresponderá con el importe mensual de la cuota que abonen las familias, incluyendo el comedor, con un límite máximo de 200 euros al mes por cada menor. La convocatoria establece un tope de 12 mensualidades, independientemente de que el niño cumpla los tres años a lo largo del curso escolar. La ayuda no cubre el gasto de matrícula y reserva de plaza, así como otros gastos por servicios o actividades complementarias que ofrezca el centro.

El cheque guardería es una de las medidas estrella del Ejecutivo de María Guardiola: para fomentar la escolarización temprana y ayudar a la conciliación, se subvenciona el cien por cien de los costes de guardería durante todo el año, ya sea en centros públicos o privados, con un tope de 200 euros mensuales. Los centros públicos y con autorización de la Consejería de Educación cuentan con su propia convocatoria y, en conjunto, a ambos se destinará un presupuesto de 8,8 millones de euros.

Tramitación por las familias

La ayuda se estrenó el curso pasado con los niños de 2 a 3 años y ahora se ampliará a los de 1 y 2 años, con una previsión de alcanzar a 13.600 menores en 2025 y 2026. En el curso 2026/2027 llegará a la franja de 0 a 1 año, quedando así cubierto el primer ciclo de Educación Infantil al completo. En 2024 fueron las propias guarderías las encargadas de gestionar el cheque en nombre de las familias, una decisión que no gustó a las empresas por la carga burocrática extra que les supuso.

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De cara a la convocatoria de este año, la Secretaría de Igualdad ha atendido las críticas del sector y ha tramitado una modificación de las bases reguladoras, de forma que ahora son los padres quienes, en el caso de los centros privados, solicitan y tramitan la subvención.