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La A-66 lleva quince horas cortada al tráfico por el incendio de un camión de paja a la altura de Mirabel

El fuego mantiene interrumpida la circulación en ambos carriles en sentido sur, a la altura del kilómetro 491, y se ha habilitado un desvío por la salida de Mirabel

Imagen del camión siniestrado en la A-66.

Imagen del camión siniestrado en la A-66. / Guardia Civil de Tráfico

L. L.

Cáceres

La autovía A-66, uno de los principales ejes de comunicación de Extremadura y vía clave para la conexión norte-sur de la región, lleva quince horas cortada al tráfico por el incendio de un camión que transportaba paja a la altura del kilómetro 491, en sentido sur.

La incidencia se ha producido en pleno puente del 1 de Mayo, coincidiendo con la operación especial de tráfico en la que la Dirección General de Tráfico prevé 87.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras extremeñas hasta el domingo 3 de mayo. El corte afecta, además, a una vía estratégica para los movimientos entre el norte y el sur peninsular y para las conexiones de Extremadura con Castilla y León y Andalucía.

Desvío por Mirabel

El corte afecta a ambos carriles de la autovía, lo que ha obligado a habilitar una alternativa para los conductores. Como medida provisional, el tráfico está siendo desviado en el kilómetro 489, a la altura de la salida de Mirabel, en la provincia de Cáceres.

Tareas de limpieza en la zona siniestradas.

Tareas de limpieza en la zona siniestradas. / Guardia Civil de Tráfico

En el lugar permanecen actuando patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, junto a efectivos de bomberos, que trabajan para extinguir el incendio y garantizar la seguridad en la zona.

Una vía clave en plena operación salida

La afección resulta especialmente sensible por el momento en el que se ha producido. La DGT ha previsto para este puente un incremento del 4,01% de los movimientos respecto a 2025, con unos 52.200 desplazamientos en la provincia de Badajoz y alrededor de 34.800 en la de Cáceres.

Tráfico ya había pedido especial precaución estos días en algunos de los grandes corredores de la comunidad, entre ellos la A-5, la A-66, la N-430 y la EX-A1, por el aumento de movilidad asociado a la salida y retorno del puente festivo.

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El transporte de paja ha complicado las labores de extinción por la alta carga combustible de la mercancía, lo que ha prolongado la afección al tráfico durante varias horas. La circulación seguirá desviada hasta que se pueda asegurar la zona y restablecer el paso por la autovía.

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