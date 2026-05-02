Cómo aplicar la deducción estatal al IRPF si has recibido el cheque guardería en Extremadura

El cheque guardería de 200 euros de la Junta de Extremadura es compatible con el incremento de la deducción por maternidad que aplica la Agencia Tributaria a las madres que han contratado servicios de centros infantiles. Para poder beneficiarse de ambos, las familias que cobraron las cuantías de la ayuda autonómica en 2025 deben tener en cuenta un aspecto clave a la hora de realizar la declaración de la renta: la deducción estatal por gastos de guardería no se aplica sobre el total pagado, sino sobre el gasto efectivo una vez descontadas las ayudas públicas.

Es decir, ambas prestaciones son compatibles, pero no se pueden aplicar sobre la misma cantidad. La deducción por maternidad permite incrementar hasta en 1.000 euros adicionales el beneficio fiscal por gastos de guardería de hijos menores de tres años. Este cálculo lo realiza la Agencia Tributaria en función de lo efectivamente abonado por la familia. Aquí es donde entra en juego la ayuda autonómica: si se han recibido 200 euros del cheque guardería, ese importe debe restarse del total del gasto antes de aplicar la deducción.

Un ejemplo práctico

Una familia extremeña que haya pagado 3.600 euros al año de guardería y haya recibido 2.400 euros de ayuda autonómica (el máximo posible, que serían 200 euros al mes durante el año completo), deberá calcular la deducción sobre la diferencia (1.200 euros), no sobre los 3.600 iniciales.

El criterio de la Agencia Tributaria es claro: solo es deducible el gasto no subvencionado, para evitar duplicidades en el beneficio fiscal. Esto implica que, aunque se pueda acceder tanto a la ayuda autonómica como a la deducción estatal, el importe de la primera reduce directamente la base de la segunda.

La Agencia Tributaria detalla el procedimiento completo y los requisitos en su sede electrónica, dentro del apartado de deducciones por maternidad y gastos de guardería (Agencia Tributaria: deducción por maternidad). Ahí se especifica cómo declarar estos gastos, qué cantidades son deducibles y en qué casos se aplica.

Centros públicos y privados

Para aplicarlo, no basta con haber tenido gastos de guardería. La Agencia Tributaria exige que se trate de cantidades abonadas a centros públicos y privados de educación infantil o guarderías por la preinscripción, matrícula, asistencia en horario general o ampliado, y alimentación, siempre que correspondan a meses completos. El incremento está vinculado a la deducción por maternidad de 1.200 euros anuales, por lo que la madre debe cumplir los requisitos generales de esta ayuda fiscal. En la práctica, afecta a madres con hijos menores de tres años .

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Las familias deben comprobar si el centro ha presentado correctamente el modelo informativo ante la Agencia Tributaria, ya que estos datos son los que permiten a Hacienda calcular la deducción. También conviene revisar el borrador de la renta y contrastar las cantidades que aparecen reflejadas con los pagos realmente realizados durante el ejercicio. En el caso de haber recibido el cheque guardería, la clave está en no duplicar el beneficio fiscal. La ayuda autonómica no impide aplicar la deducción estatal, pero sí obliga a descontar la parte subvencionada para que el cálculo se haga solo sobre el gasto asumido finalmente por la familia