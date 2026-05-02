Los cazadores extremeños denuncian que Europa deja en el aire el futuro de las rehalas

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) carga contra el nuevo reglamento sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos, al considerar que deja en una situación de inseguridad a miles de cazadores y rehaleros. La entidad sostiene que la norma, aprobada por el Parlamento Europeo, no tiene en cuenta la realidad de la caza ni del mundo rural y puede acabar "comprometiendo el futuro de las rehalas", una pieza clave en la caza mayor en España y en Extremadura.

El reglamento salió adelante con una amplia mayoría en la Eurocámara, 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones, pese a las advertencias trasladadas por el sector cinegético. Fedexcaza recuerda que la Real Federación Española de Caza presentó hasta 12 enmiendas para excluir expresamente a los perros de caza y a las rehalas del ámbito de aplicación de la norma, pero esa petición no fue aceptada.

La federación extremeña considera que el texto introduce criterios «amplios y altamente interpretables» sobre bienestar animal, como el estado mental del animal, la necesidad de garantizar experiencias positivas o la definición de sufrimiento vinculada a la falta de estímulos. A su juicio, estos conceptos abren la puerta a cuestionar actividades como la caza con perros desde el propio marco legal.

Uno de los puntos que más preocupa al sector es que el reglamento sí contempla excepciones para otros perros de trabajo, como los empleados por fuerzas de seguridad o en tareas ganaderas, pero no incluye a los perros de caza. Fedexcaza entiende que esta diferencia supone un trato discriminatorio y reclama que se reconozca a estos animales como perros de trabajo.

Rehalas

La norma introduce exigencias relacionadas con el manejo, el alojamiento, la socialización o el tiempo que los animales pueden permanecer atados. Fedexcaza advierte de que algunas de estas condiciones no se ajustan al funcionamiento real de una rehala, donde el control y la seguridad de los perros resultan fundamentales durante la actividad cinegética.

Por otr aparte, el reglamento prevé exenciones limitadas para quienes no superen dos camadas anuales, siempre que no exista comercialización, pero la federación advierte de que "cualquier cesión o venta entre cazadores podría ser considerada una operación comercial". Esto obligaría a muchos cazadores o rehaleros a cumplir requisitos pensados para operadores profesionales, aunque no desarrollen una actividad económica como tal.

Fedexcaza alerta además de que una limitación de la caza mayor puede tener efectos sobre el control de poblaciones de jabalí, especialmente en un contexto europeo marcado por la vigilancia frente a la peste porcina africana. La federación defiende que las rehalas cumplen una función esencial en la gestión cinegética y en el control poblacional de especies que pueden generar daños agrícolas, ganaderos y sanitarios.

Discriminación

El presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, sostiene que "una vez más, el Parlamento Europeo legisla de espaldas al mundo rural". "Se ha aprobado un reglamento con un enfoque claramente animalista que discrimina a la caza y que ignora por completo la realidad del campo», señala. Gallardo insiste en que el sector no está en contra del bienestar animal, pero sí de normas que, "bajo ese pretexto", puedan poner en riesgo la caza mayor o el control del jabalí.

Con el reglamento ya aprobado, la federación centra ahora sus reclamaciones en el Gobierno de España, que deberá adaptar la normativa al ordenamiento nacional en un plazo aproximado de dos años. Fedexcaza exige que en ese proceso se incluya una exención expresa para la caza y para los perros de caza, con el objetivo de evitar que la norma se convierta en un obstáculo para la continuidad de las rehalas y de la actividad cinegética en el medio rural.