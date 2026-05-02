Cotrina promete replicar la política serena de Vara frente al "ruido" de PP y Vox en Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado este sábado la figura del expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara como ejemplo de una política "serena, responsable y alejada de la polarización", frente al "ruido" de PP y Vox, durante un acto de homenaje celebrado en Valencia del Ventoso (Badajoz).

Cotrina ha recordado al expresidente extremeño, fallecido en octubre de 2025, como una figura que merece el respeto "no solo de la militancia, sino también de la sociedad extremeña", y ha asegurado que el nuevo PSOE regional quiere mirarse en su forma de entender la política.

El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara. / EL PERIÓDICO

"A Guillermo es al que nos queremos parecer todos los días, con cada uno de sus pasos", ha señalado el líder socialista, que ha destacado que el homenaje reconoce "una forma de hacer política" basada en "huir de la polarización", además de aplicar "serenidad" al debate público.

El recién elegido secretario general del PSOE extremeño ha defendido a su vez que el carácter "calmado" de Fernández Vara no suponía falta de carácter político, sino "todo lo contrario" A su juicio, el expresidente fue una persona "responsable y leal con su partido y también con Extremadura".

Nueva etapa

Cotrina ha enmarcado este homenaje en la nueva etapa que abre el PSOE regional tras el proceso de primarias cerrado la pasada semana. Según ha afirmado, su objetivo es que el partido intente "replicar" la figura política de Fernández Vara, especialmente su responsabilidad, su lealtad y su apuesta por la "política de las pequeñas cosas".

"Ese era Guillermo y eso es lo que quiero que sea el nuevo PSOE de Extremadura", ha proclamado Cotrina, que ha defendido un partido que "arranca con fuerza, con ilusión y con la pasión de devolverle la dignidad a la política".

Pacto PP-Vox

En este punto, el dirigente socialista ha cargado contra el pacto entre PP y Vox en la Junta, al que ha acusado de estar "arrebatando esa dignidad" a la vida política extremeña. En su opinión, ese acuerdo ha transformado Extremadura, que ha definido como una tierra de "respeto, conciliación y atracción", en una comunidad marcada por la “polarización”.

Por ello, Cotrina ha situado entre sus prioridades como líder del PSOE extremeño "acabar con esa tierra de polarización" que, según ha dicho, PP y Vox están llevando al día a día de la política regional. También ha calificado el pacto entre ambos partidos como "ruido político" y ha advertido de que esa situación puede ahuyentar a quienes veían en Extremadura una tierra de estabilidad.