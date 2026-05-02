Estas son las 30 localidades de Extremadura a las que llega el programa de mamografías desde el 4 de mayo

Más de 4.500 mujeres de 30 localidades extremeñas están llamadas en mayo a realizarse mamografías en las unidades móviles del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Extremeño de Salud (SES). Los equipos móviles recorrerán durante este mes una docena de municipios, a los que también deberán desplazarse usuarias de otras 18 pequeñas poblaciones cercanas.

En total, el SES ha citado a más de 8.800 mujeres de la región para realizarse mamografías durante mayo dentro de este programa. De ellas, más de 4.500 serán atendidas en las tres unidades móviles que recorren el medio rural, mientras que el resto, más de 4.300 mujeres de núcleos más poblados, serán examinadas en centros de Atención Especializada.

Las localidades con unidad móvil

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el lunes 4 de mayo en Garbayuela, en la provincia de Badajoz. Después continuarán por Siruela, Bohonal de Ibor, Trujillo, Garlitos, Moraleja, Peñalsordo, Zarza-Capilla, Cabeza del Buey, Valdelacalzada, Vegaviana y La Moheda de Gata.

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A estas localidades deberán acudir también mujeres citadas de otros municipios próximos. Es el caso de usuarias de Baterno, Tamurejo, Risco, Sancti-Spiritus, Capilla, Almorchón, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Garvín, Mesas de Ibor, Peraleda de San Román, Huelaga, Aldea del Obispo, Belén, Huerta de la Magdalena, Pago de San Clemente, Huerta de Ánimas y Puerto de Santa Cruz.

Detección cada dos años

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura se desarrolla desde 1998 y está dirigido a mujeres residentes en la región. En 2026, el cribado ha ampliado su cobertura y ha pasado a incluir a mujeres de 47 a 69 años, frente al inicio anterior a los 50 años.

La prueba se realiza con una periodicidad bienal, es decir, cada dos años, y el SES cita de forma activa a las usuarias. El programa suele contactar por carta, aunque también puede consultarse el estado de la citación a través de los canales oficiales de la Junta de Extremadura.

La importancia de acudir a la cita

Las mamografías permiten detectar posibles lesiones en fases iniciales, antes incluso de que aparezcan síntomas. Esa detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y seguimiento, por lo que el SES insiste en la importancia de acudir a la cita cuando se recibe la convocatoria.

El programa combina unidades móviles para acercar la prueba a las zonas rurales y centros de Atención Especializada para las localidades más pobladas. En mayo, las unidades móviles volverán a llevar este cribado a municipios pequeños, donde el desplazamiento de los recursos sanitarios resulta clave para garantizar el acceso en igualdad de condiciones.