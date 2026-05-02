Extremadura abre ayudas de hasta 32.400 euros para contratar en cooperativas y sociedades laborales

La economía social extremeña contará con una nueva línea de apoyo público para crear empleo estable, incorporar personal cualificado y mantener puestos ya subvencionados. La Junta de Extremadura ha abierto una convocatoria dotada con 1,1 millones de euros para cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas, con ayudas que pueden alcanzar los 32.400 euros en función del programa.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y la consolidación del empleo en la economía social correspondiente al periodo 2026-2027. Estas ayudas se enmarcan en el Decreto 123/2024, de 24 de septiembre, que regula las bases para apoyar la creación y el mantenimiento del empleo en este tipo de entidades en la comunidad autónoma.

El objetivo de la convocatoria es reforzar la creación de empleo estable y de calidad, favorecer la consolidación de puestos de trabajo ya existentes y apoyar la continuidad de proyectos empresariales vinculados a la economía social, un sector al que la Administración regional atribuye "un papel estratégico en el crecimiento económico, la cohesión social y el desarrollo territorial, especialmente en el medio rural".

Programas

La línea de ayudas se divide en cuatro programas. El primero está destinado a la creación de empleo estable mediante la incorporación de socios trabajadores o de trabajo. El segundo financia la contratación indefinida de personal técnico, gerencial o directivo. El tercero recoge la denominada tarifa cero para autónomos societarios, destinada a sufragar cuotas de la Seguridad Social, mientras que el cuarto se dirige a la consolidación del empleo mediante el mantenimiento de puestos ya subvencionados.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales que desarrollen su actividad en Extremadura y cumplan los requisitos establecidos en la normativa. La convocatoria prevé crear 85 puestos de trabajo y recibir al menos 185 solicitudes entre los distintos programas. Las cuantías varían según la línea de ayuda y el perfil de las personas beneficiarias.

Cuantías

En el Programa I, la subvención puede alcanzar los 17.600 euros por puesto de trabajo; en el Programa II, hasta 32.400 euros para la contratación de personal cualificado; en el Programa III, entre 960 y 1.920 euros; y en el Programa IV, 2.500 euros adicionales por la consolidación del empleo.

Cabe indicar que las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura. Con carácter general, podrán formalizarse desde la fecha de alta o variación en la Seguridad Social y durante los cinco meses siguientes.

La convocatoria tendrá una vigencia de un año desde el día siguiente a su publicación en el DOE. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico y el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) buscan fortalecer el tejido productivo regional y favorecer el acceso al empleo de personas desempleadas, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de inserción.