El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar

La esperanza de vida no se reparte igual en todos los municipios extremeños. Según los datos del último año disponible (2024), Sierra de Fuentes encabeza la clasificación regional entre los municipios de más de 2.000 habitantes, con 87,1 años, seguida de Valverde del Fresno, con 86,2, y Fregenal de la Sierra, con 85. En el extremo contrario aparece Alcuéscar, con 76,7 años, como el municipio con menor esperanza de vida dentro de esta relación.

La estadística del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo ofrece información individualizada para los municipios de más de 2.000 habitantes. Los de menor población aparecen agrupados por provincias y tramos de habitantes para que las cifras tengan significación estadística.

Este es el ranking de municipios por esperanza de vida

Sierra de Fuentes : 87,1 años

: 87,1 años Valverde del Fresno : 86,2 años

: 86,2 años Fregenal de la Sierra : 85 años

: 85 años Solana de los Barros : 84,8 años

: 84,8 años Jarandilla de la Vera : 84,8 años

: 84,8 años Navaconcejo : 84,7 años

: 84,7 años Guadiana : 84,5 años

: 84,5 años Lobón : 84,5 años

: 84,5 años Valencia de Alcántara : 84,5 años

: 84,5 años Berlanga : 84,4 años

: 84,4 años Jerez de los Caballeros : 83,9 años

: 83,9 años Hervás : 83,8 años

: 83,8 años Cáceres : 83,8 años

: 83,8 años Montehermoso : 83,8 años

: 83,8 años Plasencia : 83,8 años

: 83,8 años Calamonte : 83,7 años

: 83,7 años Malpartida de Plasencia : 83,6 años

: 83,6 años Fuente de Cantos : 83,5 años

: 83,5 años Llerena : 83,5 años

: 83,5 años Oliva de la Frontera : 83,4 años

: 83,4 años Badajoz : 83,3 años

: 83,3 años Coria : 83,3 años

: 83,3 años Zafra : 83,2 años

: 83,2 años Arroyo de la Luz : 83,2 años

: 83,2 años Jaraíz de la Vera : 83,2 años

: 83,2 años Mérida : 83,1 años

: 83,1 años Navalvillar de Pela : 83,1 años

: 83,1 años Alburquerque : 83 años

: 83 años Montijo : 83 años

: 83 años La Garrovilla : 83 años

: 83 años Medellín : 83 años

: 83 años Miajadas : 83 años

: 83 años Torremejía : 82,9 años

: 82,9 años Villanueva de la Vera : 82,9 años

: 82,9 años Campanario : 82,8 años

: 82,8 años Villanueva del Fresno : 82,8 años

: 82,8 años Monesterio : 82,7 años

: 82,7 años Olivenza : 82,7 años

: 82,7 años Castuera : 82,7 años

: 82,7 años Moraleja : 82,7 años

: 82,7 años Trujillo : 82,7 años

: 82,7 años Valverde de Leganés : 82,6 años

: 82,6 años Hornachos : 82,6 años

: 82,6 años Cabezuela del Valle : 82,6 años

: 82,6 años Aceuchal : 82,5 años

: 82,5 años Azuaga : 82,5 años

: 82,5 años Higuera la Real : 82,5 años

: 82,5 años Arroyo de San Serván : 82,4 años

: 82,4 años Burguillos del Cerro : 82,4 años

: 82,4 años Puebla de la Calzada : 82,4 años

: 82,4 años Navalmoral de la Mata : 82,4 años

: 82,4 años San Vicente de Alcántara : 82,3 años

: 82,3 años Santa Marta : 82,3 años

: 82,3 años Quintana de la Serena : 82,2 años

: 82,2 años Talarrubias : 82,2 años

: 82,2 años La Zarza : 82,2 años

: 82,2 años Monterrubio de la Serena : 82,1 años

: 82,1 años Los Santos de Maimona : 82,1 años

: 82,1 años Villafranca de los Barros : 82,1 años

: 82,1 años Valdelacalzada : 82 años

: 82 años Villanueva de la Serena : 82 años

: 82 años Almendralejo : 81,9 años

: 81,9 años Don Benito : 81,9 años

: 81,9 años Orellana la Vieja : 81,8 años

: 81,8 años Barcarrota : 81,8 años

: 81,8 años Talayuela : 81,7 años

: 81,7 años Cabeza del Buey : 81,7 años

: 81,7 años Madroñera : 81,6 años

: 81,6 años Guareña : 81,4 años

: 81,4 años Herrera del Duque : 81,4 años

: 81,4 años Malpartida de Cáceres : 81,2 años

: 81,2 años Fuente del Maestre : 81,2 años

: 81,2 años Bienvenida : 81,1 años

: 81,1 años Ribera del Fresno : 81 años

: 81 años Talavera la Real : 80,9 años

: 80,9 años Santa Amalia : 80,6 años

: 80,6 años La Codosera : 80,2 años

: 80,2 años Zalamea de la Serena : 80,1 años

: 80,1 años Casar de Cáceres : 80,1 años

: 80,1 años Villar del Rey : 79,9 años

: 79,9 años Puebla de Sancho Pérez : 79,8 años

: 79,8 años Fuentes de León : 79,5 años

: 79,5 años La Coronada : 79,3 años

: 79,3 años Torrejoncillo : 79,2 años

: 79,2 años Zahínos : 79 años

: 79 años La Albuera : 78,8 años

: 78,8 años Alcuéscar: 76,7 años

La clasificación deja una frontera clara: solo tres municipios alcanzan o superan los 85 años de esperanza de vida. Son Sierra de Fuentes, Valverde del Fresno y Fregenal de la Sierra. Por debajo, otros siete municipios se mueven entre los 84,4 y los 84,8 años, muy cerca de esa barrera.

En la parte baja, ocho municipios quedan por debajo de los 80 años: Villar del Rey, Puebla de Sancho Pérez, Fuentes de León, La Coronada, Torrejoncillo, Zahínos, La Albuera y Alcuéscar.