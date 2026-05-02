Menopausia, masculinidad positiva y cursos de gestión entran en la nueva oferta formativa de la Junta

La Junta de Extremadura ha incorporado 23 nuevos cursos al Plan de Formación 2026 de la Escuela de Administración Pública, con una oferta que introduce materias como la menopausia, la masculinidad positiva y corresponsable, la discapacidad, la dependencia, la participación ciudadana y distintos cursos de gestión vinculados a la Seguridad Social y al funcionamiento interno de la Administración.

El plan mantiene la inscripción abierta durante todo el año, sin plazos fijos, y permite a cada empleado público apuntarse hasta en 20 actividades formativas, con un máximo anual de seis cursos y dos jornadas para favorecer un reparto equilibrado de las plazas. La programación está dirigida a los empleados públicos de la Junta y también contempla la participación del personal fijo discontinuo en periodos de inactividad.

Las nuevas actividades formativas han sido aprobadas tras la reunión de la Comisión Paritaria de Formación Continua, y estarán dirigidas a los empleados públicos de la región durante los próximos meses, según ha informado la Junta de Extremadura.

Igualdad y corresponsabilidad

Uno de los bloques principales de la nueva programación se centrará en la igualdad. En junio se impartirá el curso "¿Y los hombres qué? Género, hombres y Administración Pública", que abordará el marco conceptual general sobre igualdad de género y el papel de los empleados públicos como agentes de cambio tanto en las administraciones públicas como en el conjunto de la sociedad.

También en junio, del 8 al 11, se estrenará el curso "Masculinidad positiva y corresponsable: cuidar, compartir, transformar", una formación orientada a impulsar la corresponsabilidad en los cuidados y a promover valores como la empatía, el respeto, la escucha activa y la gestión emocional.

La oferta incluye además unas jornadas específicas sobre la menopausia, previstas para los días 24 y 25 de septiembre, dentro de una programación que amplía los contenidos habituales de la formación administrativa hacia cuestiones sociales, laborales y de salud vinculadas al entorno profesional.

Discapacidad y accesibilidad

La discapacidad tendrá también un peso destacado en los nuevos cursos. En septiembre se desarrollará la formación "Ajustes razonables, adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad", que profundizará en los distintos tipos de medidas que pueden permitir a un trabajador mantener su empleo cuando se le certifica una discapacidad.

A finales de ese mismo mes, del 28 de septiembre al 2 de octubre, se impartirá el curso "Accesibilidad universal en Extremadura", con el objetivo de actualizar conocimientos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos urbanizados, espacios naturales, edificación, transporte, comunicación y en el uso de determinados bienes y servicios.

Gestión administrativa y participación

La programación incorpora asimismo dos cursos relacionados con la gestión de asuntos cubiertos por la Seguridad Social, como el ingreso mínimo vital, las pensiones contributivas, las incapacidades y los subsidios. Estas acciones se realizarán en los meses de junio y octubre.

La participación ciudadana contará también con una nueva formación en noviembre, en la que se afianzarán conocimientos sobre esta materia y se profundizará en el manejo de la herramienta del escritorio del informador, concebida como sistema de gestión de la participación ciudadana en la Junta de Extremadura.

Además, el calendario formativo incluye una jornada de Seguridad Vial el 17 de junio, una formación sobre interculturalidad y comunidad gitana los días 17 y 18 de junio, y otra jornada sobre el nuevo portal del empleado público, prevista para el 29 de octubre.

Inscripción abierta y más formación práctica

El Plan de Formación 2026 introduce cambios en el acceso a las actividades, con una inscripción abierta durante todo el año y sin plazos fijos, lo que busca facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. Cada empleado público podrá solicitar hasta 20 actividades formativas, aunque se establece un límite de seis cursos y dos jornadas al año para garantizar la equidad en el acceso.

La Junta ha destacado también el nuevo concepto de destinatario, ya que la formación no se limita al puesto actual, sino que se orienta al futuro profesional de los empleados públicos. En este sentido, las áreas formativas estarán vinculadas a los procedimientos de provisión de puestos, con el objetivo de reforzar la relación entre capacitación, movilidad y carrera administrativa.

El plan contempla, además, la participación del personal fijo discontinuo en periodo de inactividad, la posibilidad de asignar plazas vacantes a oyentes y convocatorias abiertas durante todo el año en materias como teletrabajo, prevención de riesgos laborales e incendios forestales.

Entre las novedades figura también el incremento de la formación práctica para puestos de los grupos C1 y C2, una demanda histórica dentro de la Administración. El plan incluye más de 50 nuevas actividades y mantiene otras de las más valoradas, como las relacionadas con liderazgo, inteligencia artificial, salud mental y las mentorías del proyecto RELEVEX.

La Escuela de Administración Pública plantea este plan como una herramienta para consolidar la cultura del aprendizaje continuo, impulsar la promoción interna, crear itinerarios formativos personalizados, mejorar la calidad del servicio público y reforzar la motivación profesional de los empleados de la Junta de Extremadura.