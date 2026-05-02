Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo

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La resolución de las ayudas acumula tres meses de retraso por el elevado número de solicitudes recibidas

Café en mano y listo para afrontar su último día en Cáceres, Jaime de los Santos atiende a este diario para analizar las claves políticas de la región y del país

La Junta ha reforzado plantilla, prevención e infraestructuras tras la crisis de 2025, pero varias medidas siguen en trámite y el riesgo vuelve a quedar condicionado por la meteorología extrema

Un asistente denuncia haber sufrido golpes e insultos de supuesto carácter homófobo por parte de un vigilante de seguridad

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