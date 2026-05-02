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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Más de 1.800 familias esperan el cheque guardería de 200 € de la Junta de Extremadura

Más de 1.800 familias esperan el cheque guardería de 200 € de la Junta de Extremadura / JCCM

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Más de 1.800 familias esperan el cheque guardería de 200 € de la Junta de Extremadura

La resolución de las ayudas acumula tres meses de retraso por el elevado número de solicitudes recibidas

Jaime de los Santos: "Cáceres se ha volcado con María Guardiola porque es valiente"

Café en mano y listo para afrontar su último día en Cáceres, Jaime de los Santos atiende a este diario para analizar las claves políticas de la región y del país

Un año después del verano de las 50.089 hectáreas quemadas: qué ha cambiado en Extremadura y qué sigue pendiente

La Junta ha reforzado plantilla, prevención e infraestructuras tras la crisis de 2025, pero varias medidas siguen en trámite y el riesgo vuelve a quedar condicionado por la meteorología extrema

Extremúsika repite polémica: la seguridad, de nuevo en el punto de mira

Un asistente denuncia haber sufrido golpes e insultos de supuesto carácter homófobo por parte de un vigilante de seguridad

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  1. María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
  4. José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
  5. El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
  6. Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
  7. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  8. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno

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