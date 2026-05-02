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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Más de 1.800 familias esperan el cheque guardería de 200 € de la Junta de Extremadura
La resolución de las ayudas acumula tres meses de retraso por el elevado número de solicitudes recibidas
Jaime de los Santos: "Cáceres se ha volcado con María Guardiola porque es valiente"
Café en mano y listo para afrontar su último día en Cáceres, Jaime de los Santos atiende a este diario para analizar las claves políticas de la región y del país
Un año después del verano de las 50.089 hectáreas quemadas: qué ha cambiado en Extremadura y qué sigue pendiente
La Junta ha reforzado plantilla, prevención e infraestructuras tras la crisis de 2025, pero varias medidas siguen en trámite y el riesgo vuelve a quedar condicionado por la meteorología extrema
Extremúsika repite polémica: la seguridad, de nuevo en el punto de mira
Un asistente denuncia haber sufrido golpes e insultos de supuesto carácter homófobo por parte de un vigilante de seguridad
La paradoja inmobiliaria de Cáceres: ¿Por qué se construye más si somos menos?
El mercado se sostiene por el «hijo de la provincia» (familias de pueblos de la provincia que compran piso en Cáceres), el sanitario/funcionario y cacereños que dejan el centro y se mudan a nuevas urbanizaciones
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno