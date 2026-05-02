Nubes, tormentas y calor contenido: Extremadura vive un sábado cambiante en pleno puente

Segundo día del puente de mayo y Extremadura lo inicia con tiempo variable, ambiente templado, cielos cubiertos e inestabilidad que condiciona los planes culturales y turísticos de los extremeños.

Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en este 2 de mayo prevé intervalos de nubes medias y altas que aumentan a cielo nuboso, con probabilidad de chubascos, más frecuentes en el norte y el este de Extremadura, y que pueden ir acompañados de tormenta.

Sin embargo, este situación encaja con el escenario general que dibuja la Aemet para casi toda España, marcado por el paso de un sistema de bajas presiones que deja cielos nubosos o cubiertos en buena parte del país, aunque la precipitación es menos probable en el cuadrante suroeste.

Calor, pero con cielo revuelto

A pesar del cielo encapotado, el día no es frío, pero tampoco plenamente estable. Las mínimas suben ligeramente y las máximas bajan, aunque los termómetros mantienen valores agradables para una jornada de mayo. En Badajoz, la previsión de Aemet sitúa las temperaturas entre los 13 y los 25 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se mueve entre los 14 y los 23 grados.

Por su parte, Meteored también dibuja un sábado templado en las principales ciudades extremeñas: Badajoz alcanza los 24 grados, Mérida los 24, Miajadas los 24, Montijo los 24 y Cáceres los 21, con valores más bajos en zonas del norte como Hervás, donde la máxima se queda en 18 grados.

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En cuanto al viento, sopla del sur y gira al oeste, flojo a moderado, según la Aemet.