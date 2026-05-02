Ya está disponible el segundo listado de ayudas de hasta 25.000 euros por las borrascas en Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado un segundo listado con 27.462 agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas directas destinadas a compensar los daños causados por las borrascas registradas entre los meses de enero y febrero en Andalucía y Extremadura. Los nuevos beneficiarios deberán comunicar expresamente la aceptación de la ayuda para poder percibirla.

El trámite podrá realizarse entre el 1 y el 22 de mayo, ambos inclusive, según ha informado el ministerio. Estas ayudas, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros, buscan compensar la pérdida de renta sufrida por explotaciones agrarias afectadas por el tren de borrascas. El listado se ha publicado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Los titulares incluidos en esta relación proceden de un universo inicial de 60.000 potenciales beneficiarios. Se trata, principalmente, de agricultores y ganaderos que no percibieron ayudas de la Política Agraria Común en 2025, pero que sí están dados de alta en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.

Trámite

También figuran en este segundo listado quienes solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Andalucía y Extremadura durante la campaña 2025. La aceptación de la ayuda lleva implícita la firma de una declaración responsable. Mediante este documento, el beneficiario confirma que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de las borrascas y que el importe asignado no supera el coste de esos daños.

El trámite podrá realizarse a través de los representantes habituales de los titulares de las explotaciones, como entidades colaboradoras, organizaciones profesionales agrarias o asesorías habilitadas para gestionar este procedimiento en nombre de los beneficiarios. El objetivo, según Agricultura, es facilitar el proceso y reducir la carga administrativa para los interesados.

Además, los beneficiarios también podrán realizar la aceptación directamente a través del registro electrónico del FEGA, accesible desde su sede electrónica. El ministerio ha señalado que con este segundo listado avanza en la ejecución de las medidas previstas para apoyar al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas. Asimismo, ha adelantado que próximamente publicará un tercer listado.

En el primer listado, que incluía a más de 140.000 beneficiarios, un total de 98.200 productores ya han aceptado la ayuda mediante la firma de la declaración responsable. Está previsto que estos pagos se realicen durante el mes de mayo.

Más ayudas

Cabe recordar que UPA-UCE Extremadura reclamó recientemente a la Junta que active "de una vez por todas" ayudas complementarias para los agricultores y ganaderos afectados por las inundaciones, siguiendo el modelo aplicado en Andalucía, donde ya se han anunciado medidas de apoyo económico para paliar los daños provocados por las borrascas.

UPA-UCE cifró en más de 200 millones de euros las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en Extremadura, una cantidad que, según advierte, no podrá compensarse únicamente con las ayudas aprobadas por el Gobierno de España.