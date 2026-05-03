El auge de los viajes exclusivos conquista a los extremeños: menos paquete cerrado y más experiencias hechas a medida

Viajar ya no consiste solo en elegir destino, fechas y hotel. Cada vez más clientes quieren algo distinto: una experiencia construida a su medida, con alojamientos con alma, rutas pensadas al detalle y actividades que conviertan el viaje en un recuerdo irrepetible. Ese giro hacia el turismo exclusivo, con encanto y personalizado empieza a consolidarse también entre los viajeros extremeños.

Lejos del paquete estándar, el nuevo viajero busca propuestas que encajen con su forma de entender el descanso, el descubrimiento o la celebración. Puede ser un safari en Tanzania diseñado según sus ritmos, una luna de miel singular, una escapada en un alojamiento especial en plena naturaleza o una ruta por Egipto con guías especializados y servicios adaptados. El objetivo ya no es solo «irse de viaje», sino vivir algo propio.

Y a esta demanda también se adaptan las agencias de viajes de Extremadura como Pangea, ubicada en Cáceres, cuya responsable, Verónica Mena, detalla que "no se trata solo de viajar, sino de construir una experiencia inolvidable, muy orientada a las preferencias de cada persona. Esto puede significar que resulte más costoso, pero siempre intentamos adaptarnos al presupuesto del cliente, ajustándonos a sus posibilidades y expectativas".

El lujo versus ostentación

En este nuevo mapa del turismo, el lujo no pasa necesariamente por lo más caro, sino por lo más afinado. La exclusividad se mide en términos de personalización, de tiempo ganado, de comodidad y de acceso a experiencias difíciles de replicar por cuenta propia.

Ese valor se encuentra en detalles concretos: un hotel elegido por su encanto, una actividad poco habitual, un itinerario flexible o la sensación de que el viaje responde de verdad a lo que busca quien lo contrata. En algunos casos se trata de grandes recorridos internacionales. En otros, de escapadas dentro de España con propuestas singulares como el glamping (alojamientos en camping, pero de lujo), la observación de estrellas o estancias en entornos muy seleccionados. "Como siempre, la diferencia se encuentra en los detalles singulares. Puede ser desde un paseo en globo a una estancia muy especial en plena naturaleza. La apuesta está en encontrar ese valor añadido", detalla Mena

Y, ante esta tendencia, el extremeño se suma a ella. Las agencias especializadas observan una demanda creciente de viajes de largo recorrido, escapadas personalizadas, lunas de miel y experiencias familiares fuera de lo común.

El perfil se amplía: viajan parejas, grupos familiares, jubilados que quieren comodidad y turistas que priorizan el asesoramiento profesional frente a la improvisación. "Los extremeños viajan cada vez más, a más destinos y con más ambición. Se hacen viajes largos, familiares, lunas de miel y escapadas de largo recorrido con niños y adolescentes".

Uno de los cambios más claros se detecta en la ambición del destino. Sudeste asiático, Japón, China, Centroamérica o Sudamérica figuran entre los lugares que despiertan más interés.

También se mantienen con fuerza destinos clásicos bien trabajados, como Egipto, donde la diferencia la marca la calidad del diseño del viaje, la seguridad y el acompañamiento.

Ganar valor

La irrupción de internet parecía haber condenado a las agencias tradicionales a un papel residual, pero el tiempo ha corregido ese pronóstico. Para una escapada simple o una reserva urbana, el cliente sigue recurriendo muchas veces a plataformas digitales. Pero cuando el viaje se complica, se encarece o exige precisión, el valor del agente reaparece con fuerza. "En productos sencillos, como alojamientos urbanos o destinos de playa, sí se nota la irrupción de internet porque optan por reservar directamente. Sin embargo, para destinos complejos o largos, las agencias siguen teniendo mucho valor".

Esta tendencia se ha notado más, según Verónica Mena, después de la covid, "los clientes vuelven a apreciar la seguridad, el respaldo y la gestión profesional".

También en un contexto internacional inestable, con conflictos que pueden alterar las escalas de los vuelos, precios o itinerarios, la seguridad de contar con una agencia pesa más. Asimismo, esta inestabilidad internacional obliga a cambios de destinos o de rutas, "sobre todo por las conexiones aéreas. La agencia siempre buscamos alternativas. De ahí la ventaja de contar con el respaldo y la capacidad de reacción si la situación cambia".

Viajar mejor, no solo viajar más

Otro de los rasgos actuales es la previsión. El cliente reserva antes, estudia más y compara menos por precio y más por experiencia. En los viajes de largo recorrido, anticiparse permite acceder a mejores tarifas, más variedad hotelera y más margen para personalizar.

"Cada vez existe menos estacionalidad en los viajes. Antes había épocas muy marcadas, pero, ahora, la temporada empieza prácticamente en octubre y se extiende hasta julio. Hay movimiento casi todo el año. Se reserva con antelación para conseguir mejores tarifas".

Esa planificación no elimina la emoción. Al contrario. La intensifica. En muchos casos el viaje se convierte en parte del proyecto vital del viajero: un regalo de comunión que sustituye a lo material, una experiencia familiar con niños en Asia o una escapada soñada que deja de aplazarse. Para ello y para conseguir la excelencia, Pangea realiza una entrevista a los clientes "para conocer qué ha visitado, qué le gustaría conocer y con qué presupuesto cuenta. A partir de ahí, se orienta la búsqueda y se diseña una propuesta ajustada a su perfil. Trabajamos con parejas, familias, empresas, parejas, prejubilados y jubilados. Nos adaptamos a todos los perfiles y necesidades".

El gran obstáculo extremeño

Si el deseo de viajar crece, también persisten las limitaciones logísticas. La falta de conexiones ferroviarias y aéreas suficientes desde Extremadura sigue condicionando al sector. La escasa frecuencia de trenes, las dificultades para enlazar con grandes aeropuertos y la dependencia del coche complican tanto la salida de viajeros como la llegada de visitantes.

Esa carencia obliga a extremar la previsión y, en muchos casos, a diseñar productos específicos con salidas organizadas desde Cáceres o con acompañamiento desde origen. La personalización empieza, en realidad, mucho antes de subir al avión: en resolver el trayecto previo, simplificar pasos y dar confianza al cliente. "La conectividad es la principal dificultad. Por eso, se crean productos con salida desde Cáceres y con guía-acompañante. La idea es facilitar el viaje a quienes no quieren complicaciones".

Con más intención

El crecimiento de los viajes exclusivos y personalizados revela también un cambio cultural. El visitante quiere aprovechar mejor su tiempo, invertir en recuerdos y vivir experiencias que le representen. No busca solo ver un lugar, sino hacerlo a su manera.

En ese movimiento, Extremadura no se queda al margen. Los extremeños piden cada vez más mundo, pero también buscan otra forma de recorrerlo: con más encanto, más cuidado y más identidad propia.