Bases conceptuales y operativas para la evolución del enfoque One Health

El enfoque One Health se ha consolidado en las últimas décadas como un marco estratégico para abordar los desafíos de la salud global, derivados de la interdependencia entre sistemas humanos, animales y ambientales. En un contexto de crisis sanitarias crecientes, la evidencia indica que aproximadamente el 60 % de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas y que más del 75 % de los patógenos emergentes tienen origen animal (Jones et al., 2008; WHO, 2021). Estos datos subrayan la necesidad de superar enfoques sectoriales y avanzar hacia modelos integrados capaces de comprender y gestionar las dinámicas que generan riesgos sanitarios. Su institucionalización por organismos internacionales como la OMS, la FAO, la WOAH y el PNUMA ha consolidado su relevancia global. Aunque One Health representa un avance significativo al proponer una visión holística, su implementación presenta limitaciones estructurales, especialmente en la integración de los determinantes socioecológicos y ambientales (FAO et al., 2022).

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El origen del enfoque se sitúa en la convergencia entre el concepto de One Medicine, formulado por Calvin W. Schwabe, y el desarrollo de la biología y el estudio de los sistemas complejos, en continuidad con la visión integradora de Rudolf Virchow, precursor del concepto al acuñar el término zoonosis y defender la inseparabilidad entre medicina humana y veterinaria («entre la medicina animal y la humana no hay líneas divisorias, ni debería haberlas»), base filosófica del enfoque One Health. Mientras One Medicine proponía la integración de la medicina humana y veterinaria, la biología ha permitido comprender la organización de los sistemas vivos, desde la dinámica ecológica hasta la complejidad de las interacciones multiescalares. A partir de finales del siglo XX, la incorporación progresiva de la dimensión ambiental, impulsada por la evidencia del papel de los cambios ecosistémicos en la emergencia de enfermedades (IPBES, 2020), dio lugar al modelo actual.

Sin embargo, su implementación sigue siendo parcial, con una integración desigual de sus tres dimensiones, especialmente la ambiental. En la práctica, el enfoque presenta limitaciones que condicionan su eficacia. La evidencia científica muestra que predomina una orientación centrada en la vigilancia epidemiológica y la respuesta a emergencias, de carácter fundamentalmente reactivo. A ello se suma una integración insuficiente de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas, así como una consideración limitada de determinantes estructurales como el uso del suelo, los modelos productivos, las desigualdades socioeconómicas o la gobernanza ambiental (Bardosh et al., 2017; Lebov et al., 2017). Asimismo, la participación de actores sociales y comunidades locales sigue siendo reducida. Este conjunto de factores pone de manifiesto un desequilibrio entre la observación de interacciones y la comprensión de sus causas profundas, lo que limita la capacidad de intervención.

En particular, predomina un enfoque descriptivo centrado en la identificación de interacciones, frente a un desarrollo aún insuficiente de marcos causales que expliquen los mecanismos subyacentes que generan dichos riesgos. En consecuencia, aunque eficaces a corto plazo, los enfoques actuales no modifican de forma sostenida los factores generadores de riesgo ni reducen su recurrencia, evidenciando una limitada capacidad de transformación estructural.

La evidencia dice que sobre el 60 % de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas y que más del 75 % de los patógenos tienen origen animal

Superar estas limitaciones requiere reconceptualizar One Health como un sistema socioecológico complejo, en el que la salud emerge de la interacción entre dos niveles interdependientes: un nivel funcional u observable, donde se manifiestan las interacciones directas entre humanos, animales y ecosistemas —como la transmisión de zoonosis y las relaciones humano-animal— y un nivel de determinantes estructurales —como los cambios en el uso del suelo, los modelos productivos, la desigualdad o la gobernanza ambiental— (Levin et al., 2013). Esta interdependencia impide comprender los riesgos sin atender a sus causas profundas. Desde esta perspectiva, el enfoque puede evolucionar desde modelos descriptivos y reactivos hacia marcos causales, predictivos y orientados a la intervención estructural, mejorando la capacidad de anticipación de riesgos complejos en sistemas socioecológicos.

El enfoque One Health se ha consolidado en las últimas décadas como un marco estratégico para abordar los desafíos de la salud global

En este contexto, la biodiversidad adquiere un papel central como determinante estructural de la salud. Más allá de su consideración como componente ambiental, constituye una infraestructura crítica que sustenta servicios ecosistémicos esenciales, actuando no solo como soporte biofísico, sino como componente funcional que regula la estabilidad y dinámica de los sistemas socioecológicos, como la regulación de enfermedades, la producción de alimentos, la calidad del aire y del agua o el desarrollo de recursos biomédicos (Cardinale et al., 2012). Su pérdida incrementa el riesgo zoonótico, debilita la seguridad alimentaria y reduce la resiliencia de los sistemas socioecológicos (IPBES, 2020). Su integración efectiva en One Health refuerza la base ecológica del modelo y mejora su capacidad predictiva y preventiva.

La transdisciplinariedad

La consolidación de este enfoque requiere avanzar hacia la transdisciplinariedad como marco operativo. Esto implica no solo la integración de disciplinas científicas —medicina, veterinaria, biología, ecología o ciencias sociales—, sino también la articulación de conocimiento institucional y social mediante la participación de actores no académicos, incluidas comunidades locales y gestores públicos (Lang et al., 2012; Rüegg et al., 2022). Este enfoque favorece la co-creación de conocimiento y la resolución de problemas complejos a través de herramientas como la modelización socioecológica, los sistemas de información integrados y la gobernanza multinivel, para lo cual la evidencia demuestra que mejora la capacidad predictiva, reduce la exposición a riesgos y fortalece la resiliencia sistémica (Destoumieux-Garzón et al., 2018).

En este marco, la biología adquiere un papel estructural dentro de One Health, al actuar como disciplina integradora de la dimensión ecológica en salud y como puente entre escalas biológicas y sociales. Sus aportaciones incluyen el análisis multiescalar de sistemas socioecológicos, la evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el estudio de interacciones ecológicas y la modelización de dinámicas complejas para la anticipación de riesgos. Asimismo, contribuye a la identificación de determinantes estructurales no captados por enfoques tradicionales y actúa como interfaz entre ciencia y toma de decisiones, facilitando estrategias preventivas orientadas a la resiliencia y contribuyendo a traducir la complejidad de los sistemas socioecológicos en conocimiento operativo útil para la toma de decisiones, incluida la anticipación de eventos de salto de especie en sistemas de interacción fauna silvestre–ganadería (Olival et al., 2020).

A partir de este marco, resulta necesario impulsar líneas estratégicas que consoliden la evolución del enfoque. Entre ellas destacan la incorporación de indicadores socioecológicos en los sistemas de vigilancia, integrando variables ecológicas y socioeconómicas; la integración efectiva de perfiles especializados en análisis ecosistémico y modelización en equipos multidisciplinares; el desarrollo de proyectos piloto transdisciplinares que permitan evaluar impactos en riesgo y resiliencia; la formación en sistemas complejos y gobernanza multinivel; y la promoción de la participación social mediante procesos de co-creación.

Las políticas de salud

Asimismo, resulta clave incorporar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las políticas de salud, alineando este enfoque con marcos internacionales de sostenibilidad (CBD, 1993; PNUMA, 2021), en coherencia con la evidencia internacional sobre la eficacia de enfoques integrados en salud global.

En definitiva, la evolución del enfoque One Health hacia un modelo plenamente sistémico y socioecológico, con capacidad causal y orientación preventiva, requiere integrar de forma coherente la biodiversidad como determinante estructural, la biología como disciplina integradora y la transdisciplinariedad como marco operativo, configurando un enfoque no solo integrador, sino potencialmente transformador al actuar sobre las causas estructurales de los riesgos en salud global. Solo esta convergencia permite avanzar hacia un modelo de salud global predictivo, preventivo y resiliente, capaz de actuar sobre las causas profundas de los riesgos socioecológicos.

¿Estamos preparados para transformar los sistemas de salud, gobernanza ambiental y producción económica de forma coordinada, de modo que el enfoque One Health deje de ser un marco conceptual y se convierta en una estrategia real de intervención sobre las causas estructurales de los riesgos globales?

El autor es vocal del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura