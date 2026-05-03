Este miércoles arranca la campaña telefónica de la Renta: 581.744 extremeños deben presentar la declaración

La Agencia Tributaria comenzará a asistir por teléfono a partir de este miércoles, 6 de mayo, a los contribuyentes que necesiten ayuda para confeccionar y presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. En Extremadura, Hacienda prevé que se presenten 581.744 declaraciones, un 2% más que en la campaña anterior.

El servicio forma parte del plan ‘Le Llamamos’, para el que los ciudadanos ya pueden solicitar cita previa desde el pasado 29 de abril. Además de la atención telefónica, este miércoles también se pone en marcha el plan especial de asistencia en pequeños municipios, igualmente con solicitud de cita previa.

En clave regional, la Campaña de la Renta 2025 dejará en Extremadura un resultado neto previsto de 159 millones de euros, resultado de la diferencia entre los 386 millones que Hacienda calcula ingresar y los 227 millones que estima devolver a los contribuyentes. En la campaña anterior, ese saldo neto fue de 92 millones, por lo que el salto previsto para este ejercicio es notable.

Del total de declaraciones previstas en la comunidad, 162.519 serán positivas, es decir, a ingresar; 353.754 saldrán a devolver; y 65.471 serán negativas o de cuota cero, sin ingreso ni devolución. La Agencia Tributaria también calcula que se presentarán 496.606 declaraciones individuales y 85.138 conjuntas, con claro predominio de las primeras.

La Agencia Tributaria recuerda que solo llamará en relación con la Campaña de la Renta si el contribuyente ha solicitado previamente una cita a través de los canales oficiales. Cuando lo haga, será exclusivamente desde el número 913 335 333.

Por ello, el organismo recomienda guardar este teléfono en la agenda para identificar correctamente la llamada y evitar posibles fraudes. La Administración advierte de que no se deben atender llamadas de otros números, llamadas ocultas ni mensajes en aplicaciones como WhatsApp o Telegram que se identifiquen como procedentes de la Agencia Tributaria en relación con la Renta.

Para utilizar el plan telefónico, el contribuyente debe pedir cita previa, preferentemente por internet o a través del servicio automático en el 91 535 73 26. Una vez elegida la franja de mañana o tarde, el sistema propone un día y una hora para recibir la llamada.

La Agencia Tributaria recomienda tener preparada toda la documentación necesaria en el momento de la llamada para agilizar la confección de la declaración. En la campaña anterior, el plan ‘Le Llamamos’ permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones en toda España y se consolidó como la principal vía de asistencia personalizada al contribuyente.

Plazos de la campaña

La presentación de declaraciones por internet comenzó el pasado 8 de abril. El plazo general finalizará el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver, aunque en el caso de las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá antes, el 25 de junio. La atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, con solicitud de cita previa a partir del 29 de mayo.

La Agencia Tributaria también ha lanzado avisos de seguridad ante posibles intentos de estafa durante la campaña. Recuerda que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni datos de tarjetas.

Tampoco realiza devoluciones mediante tarjetas de crédito o débito, ni a través de Bizum, ni cobra importe alguno por los servicios que presta. Ante cualquier correo o mensaje sospechoso, la recomendación es no descargar archivos, no pinchar en enlaces y borrar la comunicación.