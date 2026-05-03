El centro Amus, de referencia mundial, gana espacio en Extremadura para salvar más fauna

Desde Villafranca de los Barros, AMUS ha situado a Extremadura en el mapa mundial de la conservación de fauna salvaje. Su hospital no solo cura animales heridos: investiga las causas que amenazan a las especies protegidas, desarrolla técnicas avanzadas de medicina y rehabilitación, forma a profesionales y participa en proyectos internacionales para recuperar poblaciones al borde de la desaparición. Ahora, ese centro puntero va a ganar el espacio que necesitaba para seguir creciendo.

El Hospital de Fauna Salvaje de AMUS ampliará sus instalaciones tras la cesión de una parcela de 23.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, que ha adquirido el terreno por unos 70.000 euros. La operación permitirá más que duplicar la superficie disponible de un centro que actualmente cuenta con una parcela municipal de unos 15.000 metros cuadrados y que llevaba tiempo limitado para desarrollar nuevas líneas de trabajo.

Javier Cintas

El alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez, ha explicado que la ampliación resulta "imprescindible" para que la entidad pueda ejecutar varios proyectos europeos ya concedidos. Las obras de adecuación correrán a cargo de la propia organización.

Por su parte, el director de AMUS, Álvaro Guerrero, ha definido la operación como "un paso de gigante" en el proceso de crecimiento de la entidad. "Estábamos constreñidos, sin espacio para desarrollar nuevas líneas estratégicas de conservación". La ampliación permitirá poner en marcha proyectos "muy potentes a nivel internacional" vinculados a especies especialmente amenazadas.

También supondrá un refuerzo para un equipo técnico que, en palabras de Guerrero, "ya jugaba en Primera División", pero que ahora podrá hacerlo con mejores medios.

AMUS, Acción por el Mundo Salvaje, nació en 1995 como organización no gubernamental ante la necesidad de ofrecer asistencia sanitaria a animales salvajes heridos, muchos de ellos pertenecientes a especies de enorme valor ecológico en Extremadura. Su buque insignia es precisamente este Hospital de Fauna Salvaje, que con los años se ha convertido en un centro puntero por su trabajo en medicina, cirugía, rehabilitación y cría en cautividad de especies amenazadas.

Un recorrido por las instalaciones de AMUS en Extremadura: 30 años echando a volar / Javier Cintas

Disparos, electrocuciones...

En sus instalaciones ingresan cada año cientos de ejemplares, principalmente aves rapaces y otras especies protegidas, afectadas por disparos, electrocuciones, colisiones, envenenamientos, pérdida de hábitat o accidentes asociados a la actividad humana. La intervención clínica es solo una parte de su labor. Cada caso atendido ofrece también información científica para conocer mejor las amenazas que pesan sobre la fauna silvestre.

AMUS ha logrado situarse como una referencia internacional en medicina de fauna salvaje gracias a técnicas de vanguardia, a la formación continua de un equipo muy entregado y a una manera de trabajar que une asistencia veterinaria, investigación, conservación del territorio y cooperación con entidades públicas y privadas.

Ingresan cada año cientos de ejemplares por colisiones, envenenamientos o pérdida de hábitat

La entidad afronta la conservación de la biodiversidad desde el territorio: gestionando poblaciones, protegiendo hábitats y trabajando para reducir amenazas. Sus proyectos se desarrollan dentro y fuera de España, con especial atención a especies amenazadas y a los ecosistemas que necesitan para sobrevivir.

Uno de los espacios más relevantes del centro es su área de investigación y necropsias, clave para determinar las causas de muerte de animales silvestres. Esa información permite detectar patrones de mortalidad por electrocución, venenos, colisiones o disparos, y resulta fundamental para colaborar con administraciones, cuerpos especializados como el Seprona y otros actores implicados en la protección de la biodiversidad.

La ampliación de las instalaciones llega, por tanto, en un momento decisivo. No se trata solo de ganar metros. Se trata de ganar capacidad para atender más animales, mejorar instalaciones, ampliar equipos, reforzar proyectos científicos y consolidar desde Villafranca de los Barros una red de trabajo que ya mira de forma habitual a Europa.

Proyectos con impacto internacional

Entre los proyectos recientes que mejor explican la dimensión internacional de AMUS está el trabajo de recuperación de buitres. En la última década, la entidad ha enviado más de 600 buitres negros y leonados a regiones europeas donde habían desaparecido o donde sus poblaciones necesitaban refuerzo, como Sicilia, Francia, Chipre o Bulgaria.

El centro también trabaja en el seguimiento del buitre negro mediante marcaje GPS y vigilancia sanitaria de aves necrófagas, con análisis de sangre y plumas para conocer distintos riesgos como la presencia de plomo, antibióticos u otros impactos derivados de la actividad humana.

La entidad ha enviado más de 600 buitres negros y leonados a regiones europeas donde habían desaparecido

Otro de sus proyectos recientes tiene como protagonista al alimoche. El hospital de AMUS participa junto al centro italiano CERM en una iniciativa internacional para crear un núcleo reproductor en cautividad y reforzar una población europea amenazada. En abril, 15 alimoches llegaron a Villafranca de los Barros para formar parte de este programa.

A ello se suma el proyecto LIFE Eurokite, centrado en el reforzamiento poblacional del milano real en el suroeste de la península ibérica. AMUS ha liberado ya 126 ejemplares, incluidos los últimos 32 durante 2025, y ahora centra sus esfuerzos en el seguimiento de los animales, la localización de nidos y la mejora del hábitat.

La entidad mantiene otros muchos programas, como una campaña de monitoreo de grandes rapaces ibéricas, como el águila real, el águila imperial, el águila perdicera y el alimoche, para conocer el estado de sus poblaciones, detectar amenazas y mejorar las medidas de conservación.