¿Delirio o creer estar muerto?

Resulta bastante común pensar que las personas interpretamos la realidad sólo a partir de los datos que nos llegan directamente a través de los sentidos. Según este punto de vista, cuando vemos un cuerpo rectangular de cuyas esquinas descienden cuatro prolongaciones llegamos a la conclusión de que lo que estamos mirando es una mesa, siempre que hayamos aprendido antes ese concepto.

Lo mismo ocurriría con los paisajes, las personas y los animales: percibiríamos cada uno de estos elementos físicos a través de nuestros sentidos y los identificaríamos automáticamente, de manera limpia y previsible, siempre que no nos faltasen datos. Lo cierto es que, aunque la mayoría de las veces hay una relación muy clara entre los datos brutos que nos entran por los sentidos y lo que nosotros interpretamos que es real, esto no siempre es así.

Las personas con el síndrome de Cotard son capaces de percibir sensorialmente su propio cuerpo (por ejemplo, pueden verse en un espejo, al igual que todas las personas sin alteraciones de visión) pero lo notan como algo extraño, como si no existieran. Una cantidad significativa de las personas con Síndrome de Cotard, por ejemplo, creen estar muertas, literal o figuradamente, o estar en estado de descomposición. No se trata de una manera metafórica de decir cómo se sienten, sino de una creencia fuerte, que es tomada de manera literal.

Este es un fenómeno psicológico similar a la despersonalización, en la que se experimenta una desconexión entre uno mismo y todo lo demás. Esta desconexión emocional va de la mano de una idea más específica y que es una pseudo-explicación a lo que se siente: uno mismo está muerto, y por consiguiente quien presenta esta alteración ya no tiene un fuerte interés por seguir estando vinculado al mundo.

El origen del nombre

El Síndrome de Cotard recibe su nombre del neurólogo francés Jules Cotard, quien a finales del siglo XIX acuñó el término de Síndrome de Negación para describir el caso de una mujer que creía estar muerta y tener podridos todos los órganos internos. Esta persona, al creer que estaba suspendida en algún punto entre el Cielo y el Infierno, no creía necesario comer, ya que el planeta Tierra había perdido todo su significado para ella. El Síndrome es complejo en sus manifestaciones y en sus causas, que se encuentran sobre todo en el funcionamiento del cerebro. Como hemos visto, el procesamiento de la información que proveniente del exterior y se da a partir de estímulos sensoriales es correcto. Que este proceso sea automático y que la mayoría de las veces salga bien, no significa que algunas de las piezas del rompecabezas del cerebro no pueda fallar, lo que falla es la respuesta emocional de la que debería acompañarse este procesamiento, ya que todo carece de significado. Por eso, se cree que la raíz principal del delirio nihilista se encuentra en el funcionamiento anómalo de la parte del encéfalo asociada al procesamiento de las emociones: el sistema límbico, en la base del cerebro.

Síntomas Ideas delirantes: Pensamientos irracionales sobre su propio cuerpo y funcionamiento de órganos; la persona piensa que su ser está en estado de descomposición. Depresión: Estos pensamientos le llevan a un estado de ánimo muy bajo alterado con diferentes trastornos de pánico y ansiedad, algunas de las personas que sufren está enfermedad piensan que sus cuerpos están deformados e incluso que carecen de órganos. Síntomas asociados a otras enfermedades: A veces son el fruto de otras patologías o enfermedades como el Parkinson, demencia, esquizofrenia o la esclerosis múltiple. Delirios hipocondriacos: La persona está convencida que sufre un sinfín de enfermedades y patologías que le han llevado a una muerte segura. Delirios de inmortalidad: Parecen oponerse a la idea de la existencia, pero a menudo no es así, no pueden morir puesto que piensan que ya están muertos. Graves problemas para el desempeño de la vida diaria: Puesto que los pensamientos son nihilistas, dejan de cuidar de su cuerpo y alimentarse, en muchos casos llegando a morir de inanición.

Estrategias de afrontamiento Terapia cognitivo- conductual: Ayuda a la persona a desafiar las creencias falsas que le producen los delirios. También colabora a la hora de la gestión de la ansiedad y la depresión. Ayuda de un profesional de la salud mental: Busca a un profesional de la salud mental cuando sientas que los síntomas son difíciles de barajar, cuando te niegues a comer, hablar o cuidar de ti mismo. Prevención: Así mismo, la psicoterapia puede ayudar cuando la persona descuide su higiene personal o las rutinas y aquellas actividades de la vida diaria que le hacían feliz. Buen estilo de vida: Mantenga un estilo de vida equilibrado con un sueño, una alimentación y un manejo del estrés adecuado. Apoyo social: Manténgase conectado, ya a través de familiares o grupos sociales para evitar el aislamiento, de esta manera desarrollará el bienestar emocional. Medicación: Consulte con un profesional a la hora de tomar medicación, a veces es necesaria para evitar el suicidio y las autolesiones. Chequeos regulares: Realice chequeos de salud mental de forma continua si siente que los síntomas vuelven con mayor intensidad.

Para cualquier consulta sobre el síndrome de Cotard se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

Luz Milagro Moreno Guzmán es terapeuta ocupacional en Badajoz