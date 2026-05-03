La FP rescata a más de 500 jóvenes extremeños del abandono escolar

La Formación Profesional se ha convertido en una segunda oportunidad real para más de 500 jóvenes extremeños en riesgo de abandono escolar. Hasta 522 alumnos de la región han continuado su formación gracias al programa Impulsa, una iniciativa de Ayuda en Acción que trabaja en varios centros de la provincia de Badajoz para acompañar a estudiantes que, en muchos casos, habían acumulado años de dificultades dentro del sistema educativo.

El programa opera en cuatro centros de Formación Profesional, dos en Badajoz y dos en Almendralejo, y ha llegado en Extremadura a 32 grupos. Su objetivo no se limita a mantener a los jóvenes dentro del aula, sino a ofrecerles orientación personalizada, apoyo socioeducativo, mentoría y conexión con itinerarios formativos adaptados a su perfil. En toda España, la iniciativa ha atendido ya a más de 4.000 jóvenes en riesgo de abandono.

La experiencia extremeña llega en un contexto en el que el abandono educativo temprano sigue siendo una preocupación. En España se sitúa en torno al 12,8%, por encima del 9% de media de la Unión Europea. Para Ayuda en Acción, dejar los estudios antes de tiempo no solo reduce las oportunidades académicas, sino que aumenta el riesgo de acceder a empleos más precarios, peor pagados y con menor estabilidad.

Una vía práctica hacia el empleo

La organización defiende que la FP ha dejado atrás la imagen de camino secundario y se ha consolidado como una de las mejores vías para la inclusión social y laboral. Para muchos alumnos que no han encontrado su sitio en la educación secundaria, la Formación Profesional ofrece una enseñanza más práctica, conectada con el mercado laboral y con resultados visibles desde el aula.

Muchos de los jóvenes que participan en Impulsa han llegado a estos itinerarios después de una trayectoria marcada por el desánimo, el fracaso académico o la falta de expectativas. La FP les permite comprobar para qué sirve lo que aprenden, adquirir competencias demandadas por las empresas y recuperar la confianza en sus propias capacidades.

"Durante décadas posicionamos la FP como la opción para quienes no pueden más. Eso es falso y perjudicial. La realidad es que la FP rescata a jóvenes que el sistema educativo abandona y les enseña competencias que el mercado laboral valora: trabajo en equipo, resolución de problemas e innovación", ha explicado Miguel Tortajada, responsable del programa Impulsa.

Acompañar antes de que abandonen

El programa no se limita a matricular a los estudiantes en un ciclo formativo. Su intervención se basa en un seguimiento cercano, con orientación individual, apoyo psicosocial y contacto con las familias. La clave está en detectar a tiempo el momento en el que un joven empieza a desconectarse y ofrecerle una alternativa antes de que abandone definitivamente.

"Es mentoría, apoyo psicosocial, conexión con la familia. Cuando un joven dice 'voy a abandonar', hay alguien que le pregunta por qué y le ayuda a encontrar otra ruta. Eso marca la diferencia", ha añadido Tortajada.

Ese acompañamiento resulta especialmente importante en contextos de vulnerabilidad, donde las dificultades económicas, familiares o emocionales pueden empujar al alumnado fuera del sistema. Ayuda en Acción insiste en que la continuidad educativa no depende solo del rendimiento académico, sino también de que los jóvenes encuentren un entorno que los sostenga y los oriente.

El reto de la inteligencia artificial

Con los resultados del programa como punto de partida, la organización advierte ahora de un nuevo desafío: adaptar la Formación Profesional a un mercado laboral atravesado por la inteligencia artificial. La FP, señala Ayuda en Acción, es una herramienta eficaz para conectar a los jóvenes con el empleo, pero corre el riesgo de llegar tarde a la revolución tecnológica si no incorpora competencias digitales, pensamiento crítico y ética digital.

Según el informe IA y Formación Profesional, elaborado junto al CSIC en 2025, el 90% del alumnado de FP Superior ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa para tareas escolares. El 77% las usa para preparar trabajos y el 55,7% para estudiar exámenes. El problema, según la organización, es que ese uso se está produciendo sin una formación pedagógica clara.

Entre el profesorado, el 60% ha probado herramientas de IA en el aula, pero ese mismo porcentaje reconoce una necesidad urgente de formación específica. No se trata solo de aprender a manejar aplicaciones, sino de saber integrarlas con criterio educativo, enseñar a los alumnos cuándo usarlas, cuándo pueden suponer un riesgo y cómo evitar que reproduzcan o agraven desigualdades.

Evitar una nueva brecha

Ayuda en Acción considera que la Formación Profesional es uno de los espacios más adecuados para incorporar la IA de forma ética y reflexiva, precisamente porque está conectada con el empleo y con las necesidades reales de los sectores productivos. Para lograrlo, plantea rediseñar currículos, formar al profesorado, garantizar infraestructura digital segura y reforzar la conexión con empresas que ya usan estas herramientas.

La organización advierte de que adaptar la FP a la inteligencia artificial no es solo una cuestión educativa. También es una forma de evitar que miles de jóvenes queden fuera del mercado laboral del futuro. En el caso de Extremadura, donde la FP está demostrando capacidad para reenganchar a estudiantes en riesgo de abandono, el reto pasa ahora por que esa segunda oportunidad no llegue tarde a los cambios tecnológicos.

Ayuda en Acción ha puesto a disposición de los medios portavoces de la organización para ampliar el contexto del programa y ha subrayado que Impulsa busca crear oportunidades reales para que los jóvenes construyan un futuro con más seguridad, autonomía y bienestar.