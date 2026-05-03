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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Fotogalería | Las infraestructuras, base para el desarrollo de Cáceres

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Fotogalería | Las infraestructuras, base para el desarrollo de Cáceres / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

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Extremúsika se abraza al rock con Sanguijuelas del Guadiana y su tributo a Robe

Sanguijuelas del Guadiana y Def Con Dos protagonizan la jornada de clausura, simbolizando la nueva etapa del festival

Las exportaciones extremeñas crecen un 37,9% y refuerzan el impulso exterior de la región

Coface destaca el crecimiento sólido del PIB regional, que avanzó un 2,6% interanual en el cuarto trimestre de 2025

Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415

El nuevo estudio de detalle de San Francisco 06 permite elevar el número de pisos, redistribuir alturas y levantar bloques de hasta baja más nueve plantas y ático entre la ronda de San Francisco y la avenida de Cervantes

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