Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo

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Sanguijuelas del Guadiana y Def Con Dos protagonizan la jornada de clausura, simbolizando la nueva etapa del festival

Coface destaca el crecimiento sólido del PIB regional, que avanzó un 2,6% interanual en el cuarto trimestre de 2025

El nuevo estudio de detalle de San Francisco 06 permite elevar el número de pisos, redistribuir alturas y levantar bloques de hasta baja más nueve plantas y ático entre la ronda de San Francisco y la avenida de Cervantes

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