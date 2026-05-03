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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo
Autovías, tren y vías rápidas: las claves de la protesta en el Puente Internacional de Monfortinho
Extremúsika se abraza al rock con Sanguijuelas del Guadiana y su tributo a Robe
Sanguijuelas del Guadiana y Def Con Dos protagonizan la jornada de clausura, simbolizando la nueva etapa del festival
Las exportaciones extremeñas crecen un 37,9% y refuerzan el impulso exterior de la región
Coface destaca el crecimiento sólido del PIB regional, que avanzó un 2,6% interanual en el cuarto trimestre de 2025
Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415
El nuevo estudio de detalle de San Francisco 06 permite elevar el número de pisos, redistribuir alturas y levantar bloques de hasta baja más nueve plantas y ático entre la ronda de San Francisco y la avenida de Cervantes
Conrado Gómez, periodista y empresario de Cáceres: "La clave del éxito es entender que siempre es algo colectivo"
El empresario cacereño, CEO de Amantesdementes, repasa su trayectoria profesional ligada a proyectos culturales como Horteralia y los Premios Avuelapluma
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
- El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
- José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
- El nuevo gobierno de Guardiola y Vox se conocerá la próxima semana
- Andrés Tovar y González Andrade acompañan a Cotrina en la nueva dirección del PSOE extremeño
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno