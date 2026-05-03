Las piedras que se mueven solas: misterio, rito y memoria de las peñas oscilantes

En lo alto de una sierra barrida por el viento, sobre una plancha inmensa de granito, una roca de varias toneladas podía moverse con el simple empujón de un niño. Bastaba apoyarse levemente. La piedra basculaba. Y durante siglos nadie creyó que aquello fuera casual. Las llamadas piedras caballeras, bamboleantes u oscilantes constituyen uno de los fenómenos más singulares de los paisajes graníticos de la Península Ibérica y de buena parte de Europa occidental.

Son enormes bloques equilibrados de forma casi imposible sobre otros más pequeños, desafiando la lógica y la gravedad. Su peso puede superar con facilidad varias toneladas, pero su punto de apoyo es tan preciso que oscilan con un simple roce. Ese carácter casi milagroso no pudo pasar desapercibido para las sociedades antiguas. Mucho antes de que la geología explicara su origen como resultado de la erosión, la imaginación humana ya había hecho su trabajo: las piedras se convirtieron en oráculos, en jueces, en instrumentos de fertilidad, en pruebas de pureza… o en moradas de dioses.

Rastros de muchas de ellas

Hoy apenas quedan rastros de muchas de ellas. O fueron destruidas, olvidadas, o reducidas a meras curiosidades naturales. Sin embargo, su historia permite asomarse a un territorio fascinante donde se mezclan ciencia, mito y memoria popular. Aún encontramos piedras oscilantes en nuestros campos extremeños. La explicación científica es clara. Estas formaciones se producen por procesos de meteorización del granito: la erosión química y mecánica desgasta la roca, redondea los bloques y elimina los apoyos hasta dejar algunos en posiciones de equilibrio inestable.

El Cancho que se Menea, en la sierra de Montánchez. / Cedida

Pero la razón no siempre basta. Ya en la Antigüedad clásica, autores como Plinio el Viejo mencionaban piedras que podían moverse con un dedo pero resistían empujones más fuertes. Aquellos relatos, recogidos como naturae miracula -milagros de la naturaleza-, revelan la misma perplejidad que sentiría cualquier visitante actual. Porque frente a una masa pétrea que se balancea como si estuviera viva, la frontera entre lo físico y lo sobrenatural se difumina con facilidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante milenios. El equilibrio de estas rocas generó pronto interpretaciones rituales. Si la piedra se movía, el deseo se cumplía. Si no se movía, la respuesta era negativa. La lógica era simple, binaria y poderosa.

En muchos lugares de Europa occidental, las peñas oscilantes se emplearon como instrumentos de juicio: verdaderas pruebas ordálicas. El acusado debía hacerla bascular. Si lo lograba, era inocente; si no, culpable. En otros casos se asociaron a la fertilidad. Mujeres estériles acudían a ellas con la esperanza de que el movimiento de la piedra activara la fecundidad, como si la naturaleza transmitiera su fuerza a través del contacto. Las rocas se convirtieron así en intermediarias entre el mundo humano y el divino.

Documentar las creencias

En España, uno de los territorios donde mejor se documentan estas creencias es Extremadura. Durante siglos, varias piedras oscilantes marcaron la geografía simbólica de la región. Algunas alcanzaron gran fama local. Hoy, la mayoría han desaparecido. La más conocida es la Lancha de Valdejuán, en las cercanías de Casar de Cáceres. Las descripciones del siglo XIX hablan de una enorme plataforma granítica donde podían trillarse cosechas enteras. En el centro se erguía un monolito de quinientos quintales que se movía con una leve presión.

Pero la piedra no era sólo una curiosidad. Según testimonios conservados por tradición oral, las mujeres estériles acudían allí con sus maridos. Tras yacer sobre la roca, empujaban el bloque oscilante. Si éste se movía, la fertilidad estaba asegurada. La fe en el rito fue más fuerte que cualquier explicación racional. La historia terminó de forma prosaica: la piedra fue destruida por campesinos porque estorbaba para trillar. Un monumento milenario reducido a escombros por una necesidad agrícola.

El Cancho que se Menea

Otra historia emblemática se sitúa en la sierra de Montánchez. Allí se levantaba el célebre Cancho que se menea, encaramado a más de mil metros de altitud, dominando un horizonte inmenso. Los testimonios de comienzos del siglo XX describen una gran roca trapezoidal que oscilaba cada vez con mayor amplitud conforme se la empujaba, como una cabeza que asiente.

La imagen era tan humana que algunos estudiosos imaginaron que se trataba de un ídolo. Geólogos como Hernández Pacheco defendieron su origen natural. Arqueólogos como Mélida sospechaban intervención humana. El debate quedó abierto. Pero el destino fue aún más cruel que el de Valdejuán. En 1937, durante la Guerra Civil, un grupo de soldados la derribó. Se perdió el equilibrio. Se perdió el movimiento. Se perdió el ritual. Sólo quedaron descripciones y fotografías, en la actualidad se ha restaurado.

El Cancho que se Menea en una foto de principios del siglo XX. / Cedida

Durante el siglo XIX, los eruditos románticos cometieron un error comprensible. Al ver estas piedras, junto a menhires y dólmenes, pensaron que todas pertenecían al mismo universo megalítico. Las atribuyeron a los celtas, como si formaran parte de un gran sistema religioso prehistórico. Con el tiempo, la geología desmontó esa idea. No eran monumentos construidos, sino accidentes naturales.

Pero el arqueólogo francés M. de Cessac resumió la cuestión con una frase que sigue vigente: «Pertenecen a la geología por su origen, pero a la arqueología por su uso». Ahí reside la clave. La piedra puede ser natural. El significado nunca lo es. Otras piedras servían para adivinación matrimonial, juicios de inocencia o pruebas de virginidad. El movimiento decidía el destino. Aún hoy algunas conservan leyendas activas, demostrando que el simbolismo resiste mejor que la piedra.

Las piedras oscilantes no son exclusivas de la Península. Francia las llama pierres branlantes.¡ Inglaterra, rocking stones. Alemania, Wackelsteine. Aparecen en Bretaña, Cornualles, Irlanda, Italia, Baviera, Escandinavia. Casi siempre acompañadas de funciones similares: adivinación, fertilidad y curación. La coincidencia cultural es sorprendente. Pueblos separados por miles de kilómetros otorgaron a estas rocas el mismo poder simbólico. Tal vez porque la experiencia visual -ver moverse una masa inmensa con un simple gesto- despierta la misma reacción ancestral en cualquier ser humano.

Entre ciencia y memoria

Hoy, la mayoría de estas piedras se estudian como fenómenos geomorfológicos. Pero reducirlas sólo a eso sería perder su dimensión humana porque durante siglos fueron algo más: fueron templos sin paredes, tribunales sin jueces, consultorios sin sacerdotes. Fueron lugares donde la comunidad se reunía para decidir el destino. Y quizá lo más inquietante es que su poder no residía en el peso ni en la forma, sino en la creencia compartida. Sin fe, eran rocas. Con fe, eran oráculos.

Muchas desaparecieron por ignorancia o utilidad práctica: estorbaban para labrar, para construir caminos, para instalar antenas. Nadie pensó que se destruía patrimonio. Hoy, cuando apenas sobreviven unas pocas, la arqueología etnográfica intenta recuperar testimonios antes de que se pierdan definitivamente. Cada piedra derribada es una historia menos. Cada rito olvidado, una página borrada.

Quizá lo más revelador de estas peñas no sea su origen geológico ni su uso ritual, sino lo que dicen sobre nosotros. El ser humano siempre ha buscado señales. Ha querido que la naturaleza responda. Ha pedido certezas donde sólo hay azar. Y ante una roca que se mueve con un dedo, vio una respuesta.

Tal vez nunca sepamos cuántos deseos se pidieron, cuántos juicios se decidieron o cuántas parejas abrazaron aquellas piedras esperando descendencia. Pero algo es seguro: mientras exista una piedra que bascule sobre otra, seguirá despertando la misma mezcla de asombro y misterio. Porque hay objetos que, aunque la ciencia los explique, nunca dejan de parecer milagros. Y las peñas oscilantes son uno de ellos.

El autor es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo