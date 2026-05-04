Agricultura de regadío
El Canal de Orellana inicia el riego con dotación estable tras dos meses sin lluvias
La zona regable de más de 56.000 hectáreas en las Vegas Altas del Guadiana cultiva frutales, olivar, tomate y arroz, entre otros
Samuel Sánchez
La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha iniciado la campaña ordinaria de riego, que se prolongará hasta septiembre, con una dotación de agua similar a la del pasado año y sin descartar riegos de apoyo en función de la evolución de los cultivos y la meteorología.
Según han señalado desde la organización en nota de prensa, el jefe de explotación, Juan Diego Fuentes, ha explicado que el arranque se produce tras dos meses con escasas precipitaciones y temperaturas elevadas, lo que ha obligado a adelantar la movilización de recursos y realizar riegos previos para facilitar las labores de siembra y plantación, con el consiguiente consumo adicional.
En este contexto, la CGU recuerda que en la campaña de 2025 se logró un ahorro cercano a los 20 hectómetros cúbicos respecto a la dotación inicial, lo que evidencia el compromiso del regadío con la eficiencia en el uso del agua.
La zona regable del Canal de Orellana abarca más de 56.000 hectáreas en las Vegas Altas del Guadiana, donde predominan cultivos permanentes como frutales, almendro y olivar, junto a otros de temporada como tomate para industria, arroz o maíz.
El presidente de la CGU, Luis Gutiérrez, ha subrayado la necesidad de ajustar al máximo el consumo a las necesidades reales de los cultivos para garantizar la sostenibilidad del sistema, al tiempo que ha destacado el trabajo del personal de campo durante toda la campaña.
Asimismo, ha incidido en la importancia de seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras hidráulicas para optimizar el uso del agua y reforzar la competitividad del sector agrario en un contexto de incertidumbre climática.
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