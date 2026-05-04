Álvaro Sánchez Cotrina presidirá el PSOE en la Asamblea e Isabel Gil Rosiña será la portavoz

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, será el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea extremeña, mientras que Isabel Gil Rosiña asumirá la portavocía. Así lo ha acordado este lunes la Comisión Permanente del partido, en una reunión en la que se ha cerrado la nueva dirección parlamentaria tras el congreso regional de los socialistas extremeños.

La estructura del grupo ha sido anunciada en rueda de prensa por el portavoz del PSOE regional, Manuel González Andrade, quien ha explicado que la dirección estará integrada también por Lara Garlito como vicepresidenta; Blanca Martín como portavoz adjunta; Justa Núñez como secretaria general; Julio Rodríguez González como secretario general adjunto; y Aitor Vaquerizo como vocal.

Gil Rosiña vuelve así a ocupar un papel destacado en la primera línea política regional. Fue consejera de Igualdad y Cooperación en la última legislatura del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, portavoz del Ejecutivo extremeño entre 2015 y 2021, así como portavoz del PSOE de Extremadura entre 2011 y 2015. Por su parte, Martín fue presidenta de la Asamblea de Extremadura.

Críticas al nuevo Gobierno

En su comparecencia, González Andrade ha centrado buena parte de su intervención en criticar la estructura del nuevo Gobierno extremeño, publicada este lunes de forma más detallada en el Diario Oficial de Extremadura. A su juicio, el Ejecutivo autonómico nace con un "sobredimensionamiento que solo puede justificarse por el reparto de poder y de sillones" entre el PP y Vox.

El portavoz socialista ha censurado que quienes "pedían austeridad y recorte para aquello que ideológicamente les estorba" hayan formado ahora un gobierno "con más altos cargos, con más direcciones generales y con más consejerías". "Un gobierno que va a ser más caro para el bolsillo de los extremeños y las extremeñas", ha afirmado.

González Andrade ha mostrado además la preocupación del PSOE por que políticas como juventud, cooperación y migraciones queden, según ha dicho, "en manos de la extrema derecha". En este sentido, ha defendido el papel de las personas migrantes que viven y trabajan en Extremadura, de quienes ha destacado que contribuyen a "construir una región más fuerte y mejor en la que vivir".

El portavoz socialista también ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que apelara a una política "cercana y sensible" mientras, a su juicio, el pacto con Vox ha supuesto "deshumanizar a toda una región". Asimismo, ha acusado a PP y Vox de intentar "amordazar a la oposición" tras reducir las preguntas que los grupos parlamentarios pueden formular al Gobierno en plenos y comisiones.

En esta línea, González Andrade ha denunciado igualmente lo que considera una etapa de "pausa y paralización" institucional en Extremadura. Según ha señalado, la región acumula "seis meses de pausa" que han tenido consecuencias en el empleo y en la ejecución presupuestaria. En concreto, ha citado la destrucción de 5.300 empleos en el primer trimestre de 2026 y la existencia de 1.300 millones de euros sin ejecutar del último ejercicio presupuestario.

Por ello, ha pedido al nuevo Gobierno que "empiece a trabajar pronto" porque Extremadura "no puede estar más tiempo paralizada". "Cuanto antes empiecen a trabajar, antes se va a visibilizar que estamos ante un gobierno inoperativo, ineficaz e ineficiente", ha advertido. Frente a ello, ha asegurado que el PSOE ejercerá una oposición "seria" y planteará "una alternativa de gobierno sólida" que vuelva a situar "en el centro" a las personas, el futuro, el progreso de Extremadura y los problemas cotidianos de los ciudadanos.