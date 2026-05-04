Extremadura busca repetir la adjudicación completa de plazas MIR y retener residentes con contratos de hasta tres años

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, confía en que la comunidad pueda repetir este año la adjudicación del cien por cien de las 233 plazas MIR ofertadas en la región, tal y como ocurrió durante el proceso de adjudicación celebrado en 2025 por el Ministerio de Sanidad.

Coincidiendo con el arranque de la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, después del inicio hace unos días de la formación sanitaria especializada, García Espada ha subrayado que el objetivo de la Administración autonómica es conseguir que los futuros residentes "elijan Extremadura" y lograr que quienes terminan su etapa formativa a finales de este mes de mayo permanezcan en el sistema sanitario regional.

En 2025, Extremadura adjudicó el 100% de las plazas ofertadas durante el proceso celebrado por el Ministerio de Sanidad. No obstante, a cierre del mes de septiembre figuraban 22 vacantes sobre un total de 312 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas en la comunidad.

La consejera ha defendido que la comunidad parte con argumentos para competir en un proceso clave para el relevo de profesionales en el sistema público de salud. Según ha recordado, la región lidera la oferta de plazas MIR por cada 100.000 habitantes.

Paga extra íntegra y contratos de hasta tres años

Entre los incentivos figuran el abono íntegro de la paga extraordinaria a los residentes, una medida que sitúa a Extremadura entre las "pocas" comunidades autónomas que aplican esta condición. García Espada ha recordado que este derecho fue reconocido por el Gobierno de María Guardiola en 2023, ya que hasta entonces los residentes tenían que "ir al juzgado para poder percibirla".

También ha puesto el foco en la posibilidad de ofrecer contratos de hasta tres años a quienes finalizan la residencia, que es, según ha afirmado, "lo máximo" que permite la ley. La Junta considera que esta herramienta puede ayudar a reforzar la estabilidad de los profesionales jóvenes y a cubrir necesidades en el sistema sanitario extremeño.

Todo ello, ha remarcado la consejera, está permitiendo que residentes procedentes de otras comunidades autónomas "se fidelicen" en Extremadura.

La eliminación de la nota de corte

García Espada ha vinculado la adjudicación completa del año pasado con la eliminación de la nota de corte del MIR, una medida que, según ha recordado, ella solicitó cuando llegó al cargo de consejera en la pasada legislatura.

"Era un lujo que no nos podíamos permitir e hizo que el año pasado todas las plazas de Extremadura fueran adjudicadas", ha apuntado la responsable de Salud, que ha insistido en que la comunidad quiere volver a aprovechar todas las plazas disponibles.

Presupuestos para 2026

Preguntada por las cuentas regionales para 2026, García Espada ha recordado que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura lleva "implícito" un aumento de los presupuestos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

La consejera ha indicado que el Ejecutivo está trabajando "mucho" para articular esas cuentas "lo antes posible", aunque no ha concretado plazos ni cifras. El incremento presupuestario de su departamento queda, por tanto, pendiente de la tramitación de las cuentas autonómicas.