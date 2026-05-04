Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
WomadCódigo técnicoFábrica de cátodos en MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Formación de médicos especialistas

Extremadura busca repetir la adjudicación completa de plazas MIR y retener residentes con contratos de hasta tres años

La consejera de Salud destaca la paga extra íntegra y la oferta de plazas por habitante como incentivos para que los médicos elijan la región

9.278 futuros médicos empiezan hoy a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR

9.278 futuros médicos empiezan hoy a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, confía en que la comunidad pueda repetir este año la adjudicación del cien por cien de las 233 plazas MIR ofertadas en la región, tal y como ocurrió durante el proceso de adjudicación celebrado en 2025 por el Ministerio de Sanidad.

Coincidiendo con el arranque de la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, después del inicio hace unos días de la formación sanitaria especializada, García Espada ha subrayado que el objetivo de la Administración autonómica es conseguir que los futuros residentes "elijan Extremadura" y lograr que quienes terminan su etapa formativa a finales de este mes de mayo permanezcan en el sistema sanitario regional.

En 2025, Extremadura adjudicó el 100% de las plazas ofertadas durante el proceso celebrado por el Ministerio de Sanidad. No obstante, a cierre del mes de septiembre figuraban 22 vacantes sobre un total de 312 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas en la comunidad.

La consejera ha defendido que la comunidad parte con argumentos para competir en un proceso clave para el relevo de profesionales en el sistema público de salud. Según ha recordado, la región lidera la oferta de plazas MIR por cada 100.000 habitantes.

Paga extra íntegra y contratos de hasta tres años

Entre los incentivos figuran el abono íntegro de la paga extraordinaria a los residentes, una medida que sitúa a Extremadura entre las "pocas" comunidades autónomas que aplican esta condición. García Espada ha recordado que este derecho fue reconocido por el Gobierno de María Guardiola en 2023, ya que hasta entonces los residentes tenían que "ir al juzgado para poder percibirla".

También ha puesto el foco en la posibilidad de ofrecer contratos de hasta tres años a quienes finalizan la residencia, que es, según ha afirmado, "lo máximo" que permite la ley. La Junta considera que esta herramienta puede ayudar a reforzar la estabilidad de los profesionales jóvenes y a cubrir necesidades en el sistema sanitario extremeño.

Todo ello, ha remarcado la consejera, está permitiendo que residentes procedentes de otras comunidades autónomas "se fidelicen" en Extremadura.

La eliminación de la nota de corte

García Espada ha vinculado la adjudicación completa del año pasado con la eliminación de la nota de corte del MIR, una medida que, según ha recordado, ella solicitó cuando llegó al cargo de consejera en la pasada legislatura.

"Era un lujo que no nos podíamos permitir e hizo que el año pasado todas las plazas de Extremadura fueran adjudicadas", ha apuntado la responsable de Salud, que ha insistido en que la comunidad quiere volver a aprovechar todas las plazas disponibles.

Presupuestos para 2026

Preguntada por las cuentas regionales para 2026, García Espada ha recordado que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura lleva "implícito" un aumento de los presupuestos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

Noticias relacionadas y más

La consejera ha indicado que el Ejecutivo está trabajando "mucho" para articular esas cuentas "lo antes posible", aunque no ha concretado plazos ni cifras. El incremento presupuestario de su departamento queda, por tanto, pendiente de la tramitación de las cuentas autonómicas.

TEMAS

  1. María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
  2. El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
  3. José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
  4. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  5. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  6. El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
  7. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno
  8. Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)

Rheinmetall ampliará su fábrica de Navalmoral para producir 22.500 toneladas de material militar al año: bombas y granadas

Rheinmetall ampliará su fábrica de Navalmoral para producir 22.500 toneladas de material militar al año: bombas y granadas

Unidas acusa a PP y Vox de romper la convivencia en Talayuela al suprimir las clases de árabe

Unidas acusa a PP y Vox de romper la convivencia en Talayuela al suprimir las clases de árabe

¿Quieres dedicarte al cine o al teatro? La ESAD abre el plazo para estudiar Arte Dramático en Extremadura

¿Quieres dedicarte al cine o al teatro? La ESAD abre el plazo para estudiar Arte Dramático en Extremadura

El Gobierno fija para 2028 la alta velocidad ferroviaria ya completa entre Talayuela y Badajoz

El Gobierno fija para 2028 la alta velocidad ferroviaria ya completa entre Talayuela y Badajoz

Extremadura busca repetir la adjudicación completa de plazas MIR y retener residentes con contratos de hasta tres años

Extremadura busca repetir la adjudicación completa de plazas MIR y retener residentes con contratos de hasta tres años

Autónomas extremeñas: "La gente piensa que tenemos la obligación de estar las 24 horas trabajando"

Autónomas extremeñas: "La gente piensa que tenemos la obligación de estar las 24 horas trabajando"

Álvaro Sánchez Cotrina presidirá el PSOE en la Asamblea e Isabel Gil Rosiña será la portavoz

Álvaro Sánchez Cotrina presidirá el PSOE en la Asamblea e Isabel Gil Rosiña será la portavoz

El Canal de Orellana inicia el riego con dotación estable tras dos meses sin lluvias

El Canal de Orellana inicia el riego con dotación estable tras dos meses sin lluvias
Tracking Pixel Contents